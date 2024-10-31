中年3｜「體育女神」黃捷穎表現跌Watt 區瑞強胞弟有望做「中3吳大強」 (17:58)

《中年好聲音3》周日（11月3日）晚翡翠台播映，節目由車婉婉擔任主持，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和海兒。

本集香港區賽區將有26位選手登場，繼續雲集唱得之人，3位5燈及8位4燈選手即將誕生，當中來自湖北的陳威、「區瑞強胞弟」區瑞明、「輪胎復修員」嚴志恒、尤志豪等，演出亮眼。

現職地盤工人的40歲陳威，過往曾於內地開設音樂教室，後來為方便女兒上學，舉家移居香港，他坦言在港要找與音樂相關的工作困難，作為家庭經濟支柱的陳威，最後放棄音樂夢轉行做地盤工人，他選唱《落葉歸根》，評審張佳添聽完後看好他可以在港發展音樂事業，伍仲衡Harry則讚其聲線有陶喆影子，不過Harry將陶喆講成「桃唧」，全場爆笑。

報稱輪胎復修員的55歲嚴志恒，當晚獻唱《給兒子的信》，在倒數19秒之際才出現第三盞燈，最後1秒才出現第四盞燈，非常驚險！對於嚴志恒的演出，肥媽感觸落淚，並哽咽表示聽到「想死」。

65歲區瑞明是「民歌王子」區瑞強胞弟，現為音樂會製作人，他唱英文歌《When I Fall In Love》，肥媽指區瑞明獻唱版本難度較高：「你個人唔係好大，但個膽好大」！張佳添指區瑞明有望成為「中3 Bill哥哥（吳大強）」：「Bill哥哥會帶咗你去某個情懷，你有呢種魅力。」

36歲尤志豪演出可謂娛樂性最高，報稱演員的他表示除熱愛演戲，亦喜歡唱歌跳舞，並謂希望有機會歌影視三棲發展。以《狂野之城》作賽的他，在布幕後以剪影姿態示人時，已扭腰跳熱舞；張佳添大讚為最enjoyable的演出，伍仲衡更邀請他組男團；另外， 有「體育女神」之稱的38歲畫家黃捷穎，獻唱《默契》一曲時成績強差人意。

（即時娛樂）