吳忻熹體內癌細胞指數急降 計劃拍節目開慈善音樂會 (18:20)

正接受抗癌治療的吳忻熹（Nathaliie，前名吳文忻），近日接受新城《原來生活好快樂》之「自主人生」訪問。Nathaliie今年8月公開乳癌復發並擴散至淋巴腺，在港接受了3次化療後，轉飛泰國進行細胞治療。上月中50歲生日的她傳來好消息，體內的癌細胞指數已急降。

Nathaliie表示之前收到一位朋友來電，朋友稱其父親在泰國醫院治療末期血癌，問她可會考慮細胞治療。Nathaliie了解後認同治療方式︰「我一向相信比較自然嘅療法，而呢個自然療法係好科學性嘅，只不過香港仲未有，所以我立即轉咗治療，做咗呢個先。人哋血癌末期都搞得掂，冇理由我呢啲較輕嘅搞唔到，因為乳癌係癌症之中最輕微，就算做完之後仲有癌症，我都可以繼續喺香港做化療。」接受細胞治療後，Nathaliie感到身體較之前強壯，整個免疫系統亦有所提升。她憶述︰「其實我喺香港做咗3次化療同一次免疫治療，我感到我嘅身體係冧得好嚴重，講嘢都咳得好犀利，又周身骨痛，好似變咗個阿婆，骨質疏鬆同肌肉流失得好嚴重。」

雖然化療令Nathaliie苦不堪言，但她感謝這個病令自己反思，同時賜予她第二人生。她說︰「其實我依家已經當自己冇病，所以我已經計劃咗幾個大計，最初係想出一本書講抗癌，但啱啱又諗到之前都有藝人患癌之後康復，我可以做主持訪問佢哋，做一個特輯，依家有10幾個名單。」Nathaliie同時初步構思舉行慈善音樂會，以音樂串連不同故事，十分正面。

（即時娛樂）