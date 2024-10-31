巾幗4｜陳楨怡「聲演」莊思明狂NG 胡定欣霸氣回應「單身貴族」 (18:08)

Celina在劇中扮「七爺」和「阿儀」說話時，表情和狀態因2人性格及語氣差異而有所變化，就連口形亦與對白夾到準。（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（30日）播出第8集，劇情講述儀姐（莊思明飾）、阿寶（關嘉敏飾）及阿娟（周麗欣飾）夾計，冤枉柴十七（黎耀祥飾）連累永業銀行投資失利輸大錢；不甘淪為替死鬼的柴十七，找來韋豪（羅天宇飾）好友、天生有極強聲音模仿能力的寧俐（陳楨怡飾）幫忙，要她以儀姐聲線，重演當日自己被老屈經過；同一時間柴十七還向七爺（胡定欣飾）報定案兼展示阿儀與新爺（海俊傑飾）串通鐵證，令相依為命13年的七爺與阿儀，關係陷入極大危機。

陳楨怡（Celina）飾演的寧俐，在第6集已模仿過七爺聲音，向鄧家騙取贖金，Celina在劇中扮「七爺」和「阿儀」說話時，表情和狀態因2人性格及語氣差異而有所變化，就連口形亦與對白夾到準。談到相關場口，Celina說：「呢場戲係有難度，亦係NG最多嘅一場。佢哋畀咗定欣同思明嘅VO我，我就不停咁練佢哋語氣同語調，要喺固定秒數內講完嗰句對白，咁先對到嘴形。我一路拍一路諗住佢哋語氣，同時要表情管理同記對白，難度更加高。我記得我係拍到黐脷筋，我仲問祥哥點算、係咪𦧲晒脷？祥哥好好係咁話OK同叫我加油。」

另外，黎耀祥、定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華連續2天走訪北京及上海，出席《巾幗4》宣傳活動。為了配合劇中「七爺」的有錢及霸氣Image，定欣在活動現場還原七爺經典灑金錢動作，可惜因為「噴錢槍」失靈，令場面一度混亂。

最終定欣聽從阿蕭及天宇建議「以手代槍」，期間還不忘將道具錢塞給黎耀祥，5人又應現場主持要求大跳近日爆紅的《APT.》，只有定欣演出最稱職，黎耀祥全程忙出貓，曉華及天宇跳到亂七八糟，場面搞笑。當現場主持指現實中定欣和七爺一樣是單身貴族時，定欣則霸氣回覆：「胡定欣不缺愛，很多粉絲都愛我。」

昨晚定欣在劇中與好姊妹兼戰友莊思明、關嘉敏、周麗欣及邵初等，亦上演了一場瘋狂的「夜總會之舞」，當中關嘉敏一招近乎180度拗腰展示腰力。她受訪時笑指該動作是劇組專誠預留給她：「好彩平時拉開筋，我做到拱橋，留咗呢個動作畀我做咯。」

（即時娛樂）