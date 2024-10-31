出租大叔｜強尼鬧交戲拍到頭暈 擔心Gao喊逾10個鐘虛脫 (19:34)

強尼與沈貞巧（Gao）在劇集《出租大叔》裏扮演父女，創辦公司「出租大叔」，拉攏陸駿光、張達倫、陳子豐、邱頌偉幾位大叔出租時間，為客人排難解憂。Gao孭飛主演，第二次拍劇的她自言已盡力演出；強尼自認演技屬入門程度，表現留待觀眾評價。他說︰「我抱平常心，面對所有正評與負評。很認同影帝梁朝偉所講，演戲是高深技藝，永遠有進步空間，所以我沒有多想收視成績，但求觀眾有共鳴，做得好與不好，我都會繼續努力，希望有下次演戲機會。」Gao雖是女團COLLAR成員，演戲時沒有包袱。她表示︰「別人怎說不緊要，世界上每個人都有權表達任何意見，有自由的。」

強尼與陸駿光、張達倫、陳子豐、邱頌偉因合作成為好朋友，在劇集煞科後仍保持聯絡。Gao笑言得到幾位「大叔」前輩包圍，覺得幸福兼有安全感。她說︰「我性格慢熱，第一次跟強尼爸爸合作，他細心告訴我劇組所有人的分工，幾位男前輩又很有經驗，帶我融入圈子。我愛上拍劇，有學習機會之餘又能透過角色發泄情緒，現實中未必能做到。」

強尼現實中育有1子，他沒想到與劇中已成年的女兒Gao相處得那麼融洽，拍劇時撐枱腳食飯培養父女情，收工後又開車護送她回家。強尼說︰「我現實中生仔，如果生女就大鑊，可能都惜到燶。」談到他在劇中有不少搞笑、面對難關的場面，強尼最難忘一場跟父親吵架的戲︰「我試過鬧到頭暈，要走到單位露台平復情緒才可以繼續拍。Gao更辛苦，她連續拍了10幾小時喊戲。我驚她喊到暈、虛脫，收工時就順路載她回家，沒想到她在車上繼續哭，她說掛念很久沒見的爸爸。她回家休息幾小時又要再拍喊戲，我有一刻擔心她這樣不停哭會不會死。」

Gao回想拍劇那段時間日以繼夜工作，似去了第二個空間，父母默默支持和體諒，沒過問太多，令她反思與兩老的相處。Gao說︰「我以前是報喜不報憂，現在我會分享多一點，帶起話題讓大家一起討論，但他們非常好，甚少給予絕對的意見。」強尼正努力扮演13歲兒子的朋友來維繫感情︰「兒子向我分享日常，我覺得很開心。有時夜闌人靜時，我會搭膊頭扮Friend關心他，他都會透露幾句校園事。我鼓勵他去做想做的事情，希望他找到自己的興趣和朋友圈。他早前提議我開遊戲帳戶一齊玩，我忙完奧運節目，也要為他做點事，除了打機，我會反邀請他陪我滑雪，希望父子間有多點共同興趣。」

兩人被問到現實中想僱用出租服務完成什麼心願時，強尼略為傷感地說︰「我想租一些已離世的朋友回來見面。近幾年，有些朋友突然逝世，令我反思人生，覺得自己做得不足，沒好好與人相處。」Gao笑言想贖回多點個人空間︰「我日常生活為了照顧別人和愛犬，已經填滿時間。我發覺自己唯一的個人空間就只有在廁所內，我很想回家食飯，或者留在家裏好好休息。」強尼心痛Gao太勞碌，說她拍劇中場休息，都跑去幫人排舞。

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（即時娛樂）