李駿傑審慎理財 入行後變宅男 李幸倪避答男友 未有「嫁」期 (18:55)

有報道指Gin Lee已有拍拖7年感情穩定的男朋友？她說：「寫就要信？我沒正面回答過，別認真，有好消息會通知大家。」（柯美攝）

李駿傑（Jeremy）﹑李幸倪（Gin Lee）、吳冰、李靜儀和蔡穎恩，今天（31日）到銅鑼灣出席時尚品牌活動，吸引大批粉絲支持。Jeremy指媽媽近聖誕節生日，會買禮物對方：「我已想好送什麼，去年送手袋，今年打算送手鏈。我平時不會亂花錢，有適合東西才買，其餘會儲起來、做定期，我自己理財，媽咪不會管。」

Jeremy表示想帶媽媽去旅行，但對方有搭飛機恐懼症，談到可以坐郵輪？他說：「坐郵輪要請假1個月，我未來很忙，一直忙到明年1月，暫時未能遠行。今晚萬聖節都不出街，留在家中為稍後赴日本出席音樂騷作準備，練習用日文介紹自己和日文歌。」

Jeremy透露求學時，曾與同學扮鬼扮馬，他試過化爛面裝，覺得頗有趣，但入行後已沒參與，反而變成宅男，沒工作時愛留在家中休息。他自言大膽不怕玩鬼屋，透露曾遇靈異事件：「多年前在家中半夜時，我和媽咪親眼目睹張搖搖籐椅在沒風下搖動，我們即返房睡覺，當看不到。」

品牌與動畫電影《綠野仙蹤》推出聯乘系列，Gin Lee也是該動畫電影粉絲，希望像女主角一樣有魔法，夢想成真，她說：「我有很多願望，其中一個願望是與家人環遊世界，現在事業為重，希望幾年後可以實行，好想去瑞士。」

談到將來可以去瑞士度蜜月？Gin Lee聽到感情事即避談：「看看如何。（計劃幾年後結婚？）未有計劃，想在事業上再衝刺，我的年紀已不少，趁現在還有聽我唱歌，就多唱幾年。」問到是否與男友已有共識？她沒回答。

有報道指她已有個拍拖7年感情穩定的男朋友？她說：「寫就要信？我沒正面回答過，別認真，有好消息會通知大家。（是否拍拖7年？）不要執著數字。（衛詩雅快將結婚，會否恨嫁？）不會，恨嫁一早就嫁，我在這方面沒規限給自己，隨緣。」再問男友可曾求婚？她則唱歌避談。

（即時娛樂）