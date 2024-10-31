吳忻熹驗血癌細胞指數回復正常 期待掃描報告再有好消息 (19:50)

吳忻熹早前的驗血報告顯示其癌細胞在血液裏的指數已跟正常人一樣，她希望掃描報告會再有好消息。（吳忻熹Ig圖片 / 明報製圖）

正接受抗癌治療的吳忻熹（Nathaliie，前名吳文忻），今年8月公開乳癌復發並擴散至淋巴腺的消息，她接受了3次化療後，轉到泰國進行細胞治療。Nathaliie今天（31日）表示8月初開始進行了3次化療和1次免疫治療後就停止了香港治療，8月尾時到曼谷抽血培植自己的免疫細胞，由1億倍增至222億自體免疫細胞需時20天，並於9月20日那天把222億免疫細胞輸入身體。她說︰「至今大概只有1個多月，之前我做了ctc blood test，癌細胞在血液指數已顯示和正常人一樣，今天31/10安排了照pet scan，看看腫瘤情況還有沒有癌細胞和有沒有縮小，期待報告結果！報告要幾個工作天才有，下星期知道會立刻公告大家！」

吳忻熹9月尾出席活動時曾表示︰「我之前啲癌細胞由乳房去咗淋巴，即係血液內有癌細胞，依家第一個目標係半個月後驗血，睇吓個指數仲有冇癌細胞，如果指數係零就代表癌細胞已經冇擴散。預計1、2個星期後，個指數應該會變為零。如果血液內冇癌細胞，即係第一個目標已經成功，之後就處理原位嘅腫瘤，會再有儀器指導你啲免疫細胞殺死啲癌細胞。」吳忻熹表示其「癌細胞在血液指數已顯示和正常人一樣」，言下之意即是其癌細胞已沒再擴散，第一個治療目標成功。

（即時娛樂）