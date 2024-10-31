吳忻熹驗血癌細胞指數回復正常 期待掃描報告再有好消息 (19:50)

正接受抗癌治療的吳忻熹（Nathaliie，前名吳文忻），今年8月公開乳癌復發並擴散至淋巴腺的消息，她接受了3次化療後，轉到泰國進行細胞治療。Nathaliie今天（31日）表示8月初開始進行了3次化療和1次免疫治療後就停止了香港治療，8月尾時到曼谷抽血培植自己的免疫細胞，由1億倍增至222億自體免疫細胞需時20天，並於9月20日那天把222億免疫細胞輸入身體。她說︰「至今大概只有1個多月，之前我做了ctc blood test，癌細胞在血液指數已顯示和正常人一樣，今天31/10安排了照pet scan，看看腫瘤情況還有沒有癌細胞和有沒有縮小，期待報告結果！報告要幾個工作天才有，下星期知道會立刻公告大家！」
吳忻熹9月尾出席活動時曾表示︰「我之前啲癌細胞由乳房去咗淋巴，即係血液內有癌細胞，依家第一個目標係半個月後驗血，睇吓個指數仲有冇癌細胞，如果指數係零就代表癌細胞已經冇擴散。預計1、2個星期後，個指數應該會變為零。如果血液內冇癌細胞，即係第一個目標已經成功，之後就處理原位嘅腫瘤，會再有儀器指導你啲免疫細胞殺死啲癌細胞。」吳忻熹表示其「癌細胞在血液指數已顯示和正常人一樣」，言下之意即是其癌細胞已沒再擴散，第一個治療目標成功。