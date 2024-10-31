Boyscation Too｜Kurt認未夠喜歡Tyler Nelbon孖Stone做陶瓷 (20:25)

對於這次約會，Stone（上圖右）自言開心，因為很喜歡小手作，沒想過Nelbon會有這安排。（Viu提供圖片）

ViuTV真人騷《Boyscation Too》昨晚（30日）播出的一集，Kurt相約Tyler到深圳第2次約會。對於上一次約會，Kurt感覺有點難受，因為吃東西和周圍打卡，並不是自己喜愛旅行方式，而且自覺Tyler對自己太過一廂情願，自己根本未去到很喜歡他的地步，這樣顯得自己很「渣」，所以希望能跟Tyler說清楚。

2人乘搭小火車期間，相處愉快，Kurt完全沒有「攤牌」跡象。在吃火鍋時，Kurt亦只是含糊地說出自己在學業和生活上，仍然有很多問題，覺得連照顧自己能力也沒有。事後Kurt解釋自己實在說不出口，因為覺得Tyler是好人，並沒有做錯任何事，說到底只是自己不夠喜歡Tyler。

聰明而細心的Tyler又怎會感覺不到Kurt的心思，Tyler還表示如果自己是Kurt這個年紀，也會"say no"，因為有好大壓力。但Tyler認為Kurt至少將2人關係放在心上和有認真考慮。

另一邊廂的Nelbon和Stone亦第2次約會。Nelbon自稱平時約會都是跑步、健身和做運動，今次為了Stone決定放棄自己所愛，改為做陶瓷，為了給Stone驚喜，還跟Stone謊稱做Gym，難為可憐的Stone甫聽見做運動即連聲嘆氣，還指不明白做運動浪漫之處；當Stone發現原來是做陶瓷時，隨即會心微笑，因為自己前一晚正好跟朋友說想試玩陶瓷。Nelbon亦聲稱自己也未做過陶瓷，但認為做一些未做過的事，才能創造新的回憶。

2人做陶瓷期間，還大玩電影《人鬼情未了》經典場面。對於這次約會，Stone自言開心，因為很喜歡小手作，沒想過Nelbon會有這安排。至於製成品，Stone則認為過程比較緊要，Nelbon乘機問Stone：「咁我哋嘅過程呢？咁你Ready未？」

Stone坦言心態OK，但需要得到龐大安全感和清晰答案，才能踏出第一步。Nelbon覺得Stone的穩陣態度，也是自己的理想型，自己唯有給他信心，他還表示Stone是否Ready，其實沒有所謂，只要自己有耐性等他便可。

（即時娛樂）