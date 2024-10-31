黑色月光｜林夏薇演奸角入型入格成內地熱搜 廖慧儀首度拍劇獲讚有天分 (20:56)

無綫台慶劇《黑色月光》播映後，話題主力圍繞在兩大視后楊茜堯及林夏薇，首度挑戰奸角的薇薇，因演奸角入型入格，「林夏薇」成內地話題熱搜，薇薇除演奸到出汁的卓慧雲有突破，還大騷美好身段及白滑肌膚。

今晚（31日）播出第4集，劇情講述暗戀蔣基俊（馬志威飾）多年的卓慧雲，為了得到男方歡心及希望早日為卓家生B鞏固地位，她身穿火辣性感吊帶喱士睡衣色誘對方，薇薇受訪時坦言，卓慧雲是她入行以來，最有挑戰性的角色：「我好鍾意呢個角色嘅人設，接到劇本時心情好亢奮，我會不斷諗點樣去演繹好呢個角色，牀戲嚟講，我過去甚少要演繹呢啲場面，好彩今次有佳導（鍾澍佳）現埸親自指導及示範，令到我同馬志威都好安心同清晰。」

劇中演余滿月（楊茜堯飾）年輕版的廖慧儀（Jessica）雖然首次拍劇，但獲讚演得自然，Jessica外表與楊茜堯不太相像，但勝在做出一樣神情及感覺，大讚Jessica有演戲天分。

Jessica謙稱由於零經驗，當初試鏡只抱陪跑心態，並直指Moon姐年輕版競爭激烈：「PA約我Casting時，原本我喺台灣拍節目，同埋當時我已經知道全公司好多女藝人cast呢三姊妹嘅角色。好彩當時我喺台灣已差不多拍完嘢，我就嘗試同製作組配合，同即刻改機票返香港。因為我冇拍過劇，好想爭取呢次機會，好彩最後佢等埋我。Casting前我準備咗1個星期，都有啲緊張，真係冇諗過會做到楊茜堯年輕版，當初係純粹想攞吓經驗。」

（即時娛樂）