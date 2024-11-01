何啟華感激夢工場令他夢想成真 自問能為香港電影做什麼 (12:55)

劉德華有份監製，並聯同莫文蔚、謝君豪、何啟華（Dee）、梁仲恆、魏浚笙、林家熙、王丹妮、廖子妤、王菀之等主演的電影《焚城》今天（1日）上映。開畫前夕，阿Dee在社交平台分享與偶像劉德華在電影煞科當日的合照，撰長文分享對電影夢工場的感受。他說︰「華，夠夢幻嗎？你曾經模仿的這位偶像，今日你同佢喺同一部大製作電影出現，煞科當日特意前來送花祝福你以及其他演員；今日你有份參演一部超過兩億成本嘅香港電影，海報上印有『何啟華』全名，你竟然係主演之一；電影係一個實現『夢』嘅地方，所以有人稱呼佢為『夢工場』，而呢個工場係需要幾百幾千幾萬幾代人去建立。當我自覺自己係『夢工場』一份子嘅時候，我見到嘅人、事、物，都刷新我三觀。原來隔住螢幕睇戲嘅我，以前睇到嘅只係非黑即白嘅道理，前期到後期、幕前到幕後，每一位夢工場作者，背後的血、肉、淚、汗。我開始明白到越來越多，當中很多辛酸並不能用三言兩語去表達，所有機遇都不會無中生有理所當然，只是有一班人默默背負著去成就。」

阿Dee直言10年前立志要在電影發夢，10年後的今天夢境成真。他續說︰「它賦予了我這麼多，那麼，我能為香港電影做些什麼嗎？很抱歉，我沒有足夠漂亮的外貌令人目不暇給。很抱歉，我不是不用磨練渾然天成的天材演員。很抱歉，我不是呼風喚雨獨一無二的天之驕子。現階段，我唯一可以做，係懷着不想讓香港電影完結在我這一代嘅信念，去把握每一次罕有嘅機會，去投入每一次珍貴嘅演出，去消化每一次演出嘅遺憾。盡快；盡快；盡快；成長出一個模樣；報答每一位背後默默賦予我機遇嘅人。只要仍有空間，不論大小，只要能夠宣傳俾多一個人知道，香港係有電影，香港係有演員，香港係有夢工場，我都會想試吓略盡綿力做我能做的事。雖然我仍然未有能力，成為我心目中代表到香港電影嘅最佳演員之一，那就先往著成為香港電影的最佳損友進發吧；『只要還有希望，我去！』 - 《焚城》。明天 11‧1 ，感謝每一位入場嘅你﹗戲院見﹗」

（即時娛樂）