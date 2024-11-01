許冠文黃子華出席「香港之夜」 洪金寶感謝觀眾撐港產片 (15:22)

洪金寶在「武術電影的前世今生：探索傳統及展望未來」座談會上表示︰「香港電影的武術精神全世界第一，因為每個武術家，每個動作指導都很用心去創作，拼命地去付出，才有香港動作電影。年輕人不要放棄，最緊要努力，傳承香港電影精神：什麽都要做得到！」（大會提供）

洪金寶、許冠文、黃子華、林嘉欣、談善言、衛詩雅、谷祖琳、伍允龍、歐鎮灝（George）、導演關錦鵬及盧鎮業等，昨晚（10月31日）出席香港電影發展局與文創處於第37屆東京國際電影節舉辦的「香港之夜」。洪金寶對於今次獲邀出席東京國際電影節出席分享活動感到開心︰「多謝大家支持香港電影，有大家的支持，我們才有動力繼續創作香港電影。」

《破‧地獄》入選「世界焦點」單元，導演陳茂賢及演員許冠文、黃子華、衛詩雅出席電影節。首次參與東京國際電影節的許冠文十分興奮：「感謝陳茂賢創作了這個獨一無二的劇本，尤其黃子華、衛詩雅、朱栢康和全體台前幕後工作人員的共同努力，讓這部香港電影可以來到日本，分享給全世界的觀眾欣賞。」同樣首次參與東京國際電影節的黃子華笑言：「好榮幸，可以來大場面見識一下！」衛詩雅亦為團隊自豪：「能夠在一個這麼重要的影展中被認可，是對我們努力的最大回報。」導演陳茂賢說：「能夠入圍東京國際電影節，我感到非常榮幸和感激。《破‧地獄》是一部富有香港本地色彩的作品，能夠在如此具國際影響力的舞台上被認可，這是對我們整個製作團隊的巨大肯定。」

導演翁子光對於《爸爸》能夠入圍「主競賽」角逐最高獎項感到高興，並對香港電影於國際影展上受到肯定而感到鼓舞。谷祖琳亦表示能夠成為《爸爸》的主演感到非常榮幸︰「電影展現了倫理中複雜而矛盾的情感，戲中的爸爸是以愛和慈悲引領兒子走向彼岸。」新演員蘇文濤對於自己首次演出即有幸參與影展感到無比開心和榮幸：「得知《爸爸》入圍東京國際電影節，我第一反應就是超級興奮。作為一名初出茅廬的演員就能有幸去參加一個規模如此龐大的活動，我自覺非常幸運和感激。」

《虎毒不》入選「女性賦權」單元，導演陳小娟感受到很大的認可：「不同地方的觀眾因着當地文化及社會慣性現况會有不同的共鳴點，但我亦相信《虎毒不》的核心情感是共通的，因為畢竟我們都由母親所生。」兩位演員盧鎮業及談善言早前一起隨電影參與釜山國際電影節，這次參與另一個亞洲重點影展，談善言特別期待今次的放映：「今次入圍了關注女性權益的『女性賦權』單元，更加為電影注入力量，亦期待見到因為這個主題而入場的觀眾。同時亦有很多香港的朋友一起出席，感覺更熱鬧。」盧鎮業表示：「電影書寫新手媽媽在缺乏支援下的困境，相信亞洲觀眾能容易產生共鳴。同時，不同地區的家庭結構、性別分工又會略有差異，所以今次到東京，期望能和觀眾好好交流，了解當地在成家、育兒上的具體狀况。」

憑首次參演電影《不赦之罪》入圍「亞洲未來」競賽單元的演員歐鎮灝（George），聯同其他演員陳書昕、陳紫萱出席「香港之夜」。歐鎮灝表示：「從沒想過首次拍電影就可以入圍東京國際電影節，對我來說是一個Bonus。其次就是覺得很榮幸可以參與其中，因為可以有機會觀察外國的作品，再慢慢從中學習及進步。」陳書昕說：「是次影展令我更深刻體會到電影所承載的力量，讓我更有動力繼續在電影路上走下去。」陳紫萱非常珍惜今次的旅程：「影展讓我能夠看到來自世界各地的優秀作品，亦能夠與這裏許多才華橫溢的電影人交流，從中探索不同的敘事風格和創作方法。」

《九龍城寨之圍城》入選「單元展映」，演員伍允龍非常榮幸能有機會參與一部這麼受歡迎的功夫電影：「城寨是一個很令人有幻想和畫面的地方，而且是一個屬於香港的地方，相信可以令觀眾產生好奇。我也很期待看看日本觀眾的反應，這部電影加上功夫和九龍城寨，必定可吸引到他們。謝謝主辦單位的邀請，很期待跟大家見面！」

香港電影發展局及文創處亦舉行了兩場座談會，包括「武術電影的前世今生：探索傳統及展望未來」，邀請3位著名動作導演、演員洪金寶、倉田保昭及谷垣健治探討武術電影的演變與創新並展望未來。洪金寶表示:「香港電影的武術精神全世界第一，因為每個武術家，每個動作指導都很用心去創作，拼命地去付出，才有香港動作電影。年輕人不要放棄，最緊要努力，傳承香港電影精神：什麽都要做得到！」倉田保昭分享到香港發展的經過並表示：「無香港，無今日的我。」谷垣健治亦指出：「只要努力是不會白費，後生最緊要努力，要衝前。」

另一座談會則邀請兩部獲香港電影發展基金「亞洲文化交流電影製作資助計劃」的得獎電影——《酒色男女》及《38.83》的製作團隊參與，包括《酒色男女》的監製關錦鵬、導演松永大司及編劇李駿碩，與《38.83》的監製古賀俊輔、導演兼編劇卓韻芝，共同探討兩地合作拍攝過程中的挑戰及策略心得。關錦鵬分享時指出：「與以往新浪潮時期不同，年輕人現在很難找資金。可幸的是創意香港（現稱文創處）提供很多資金給年輕人拍攝電影，但緊記拍電影應從劇本出發，不應該為合作而合作。」與松永大司初次見面就一拍即合的李駿碩表示電影是圍繞一對港日男女的愛情故事，現仍在努力籌募資金。被問及電影為何在日本拍攝時，卓韻芝表示︰「電影主題講述她與婆婆的生活點滴，因為婆婆從事打漁的工作，原來經常會跟日本人接觸，直至到十多歲一家人去日本旅行，很驚訝發現婆婆原來可以講日文，而且我經常會帶婆婆到日本旅行，所以在日本取景是不二之選。」

（即時娛樂）