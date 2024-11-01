《焚城》最新預告曝光 謝君豪王菀之分享拍攝點滴 (17:26)

劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、林家熙（Locker）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等合作的電影《焚城》今天（1日）上映，電影公司同步推出最新預告「末日直視」，延續了此前曝光的逼真災難場景，包括幾棟摩天住宅焚毀倒塌的震撼畫面。預告片亦再度聚焦不同陣營，不同人物面對滅頂之災的真實反應，無數爆破場面、末日來襲的驚悚時刻，以及角色們在絕境中的選擇，令觀眾進一步感受到《焚城》所傳遞災難中的人性衝擊。

戲中飾演財政司司長政治助理的Ivana，昨天（10月31日）於社交平台分享對電影的感受，呼籲影迷入場支持。她說︰「那天我收到電影邀請，說角色跟我演過的截然不同，是一個挑戰。 看完劇本後，我就毫不猶豫答應了。 絕不是因為我自信能勝任，而是因為這部電影的意義非凡。」Ivana又談及災難片的張力，表示每次進入片場，置身於逼真的場景和高度緊張的氛圍中，讓她進入狀態，內心懷抱着角色的使命感和責任感。她回憶最後一天拍攝時百感交集，直至看到成品後才真切感受到影片的震撼與深度。Ivana感慨：「這部電影提醒了我們，第一天也可能是最後一天。從接到邀請的第一天，到自己成為觀眾，這段旅程竟是一場經歷生死的回憶。」

飾演聯和墟消防局隊員「煙鏟」的謝君豪於社交平台發布兩段短片，公開由他親自操刀在片場拍攝的黑白照片。謝君豪以獨特的拍攝視角，記錄每位演員與工作人員的瞬間。他又為短片深情旁白，分享對一眾後輩隊友感受，讚王丹妮永遠上鏡，充滿魅力；阿Dee喜歡在鏡頭前古靈精怪，為劇組帶來不少歡樂；Jeffrey「真係好靚仔」；梁仲恆如同反叛的小孩，帶有獨特個性；Locker眼神「古惑」；廖子妤無論何時都保持在角色狀態。謝君豪的旁白不僅描述了每個演員的性格，更展現出劇組大家庭般的融洽氛圍。他說︰「其實我睇番啲相，記錄咗我呢3個月以嚟嘅生活，雖然自己冇喺相裏面出現，但都係我嘅喜怒哀樂，所以我跟大家分享，亦都同佢哋分享。裏面嘅佈景係好細緻，例如有1:1蓄水池、回收場，身處其中自自然然畀佢感染到。電影拍到咁叻，其實我能夠參與，覺得好榮幸。」

戲中同樣隸屬聯和墟消防隊的廖子妤分享開戲前特訓期間淚灑高空的照，憶起跟眾人一齊「出生入死」的珍貴時刻。她寫着︰「如果大學有一門『不自量力』的學科，我大概可以一級榮譽畢業，每次有人嘗試勸退我做某件事都會燃起我的鬥志！」

（即時娛樂）