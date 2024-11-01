周殷廷新歌帶出陰暗面 拍MV麻繩索頸 中鎗爆破賣命演出 (17:24)

周殷廷（YT）最近馬不停蹄，除了忙於校園巡唱及出席不同的公開活動外，亦籌備新歌。新作《阿修羅》終登場，YT透過此歌帶出人類的陰暗面。為配合主題，MV中大玩中鎗爆破，更以麻繩索頸，差點出意外，絕對是賣命演出。

YT表示「阿修羅」曾於不同宗教、神話出現過，代表住憤怒、邪惡、不忿、追求力量及陰暗面。這首歌曲正是想帶出人類的陰暗面。他說：「《阿修羅》跟我另一首歌《意外現場》想帶出的信息很接近，但這次是陰暗版本。」YT在聲音方面有不同處理，他覺得唱《晨星》的聲音，與唱《阿修羅》不會一樣，這次他透過吶喊、詛咒、憤怒形式去演繹。

《阿修羅》的MV跟《意外現場》有很多呼應，當中橋段埋藏很多提示，究竟是想逃離去哪裏？在哪裏可找到生存的可能性？究竟被誰追殺？即使是否反抗，也是與《意外現場》主人翁有前後呼應。

上次《意外現場》MV出現汽車大爆炸，這次YT再度玩火，更是升級將炸藥孭上身，演繹身中多鎗。他說：「除了以前當兵曾孭過手榴彈，這是第2次在身上放炸藥。我一直想去嘗試真實爆破，不鍾意用CG，所有事嘢都真做，有相對危險性，拍攝現場有救護車準備，以防意外發生。」

除了中鎗爆破，其中一幕YT被幾個人用麻繩索頸，再將他在地上拖行。這一幕險生意外，YT憶述：「拍攝前綵排了好多次，第一、二Take都不錯，到第三Take我想再真實，用盡全力去完成這件事。當他們用繩索頸時，我會用手捉著麻繩，才再被他們拖行。但正式拍攝時，我甩手捉不住，那條繩真的索住我的頸，一扯即時沒氣，感覺到腦充血，眼球像想爆一樣。」

提起當時情景，YT也忍不住笑說：「監生被拖行，但又叫不到Cut，之後跪在地上不停喘氣，心諗大件事，抖不到氣，但當時都繼續拍攝，希望完成到件事。」拍攝後，工作人員都衝上前大讚他戲好，演出效果「好掂」。

（即時娛樂）