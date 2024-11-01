靚媽熊黛林成健身品牌星級代言人 弗爆體態全靠勤做運動 (17:56)

熊黛林（Lynn）成為健身品牌星級代言人，Lynn早前看新聞，得知perFIT正式接管PHYSICAL的消息，相當感概，她說：「𠵱家世界氣氛都唔係太好，有地方戰爭、環境、經濟不景氣，我哋都要有返啲正能量，我有睇新聞報道，知道perFIT嘅新聞，我同Kennis（符芷晴）好熟，佢接管後1、2個星期就同我傾代言嘅事，我一口答應，因為成件事好鼓舞。

我已經唔係少女，結咗婚生埋兩個小朋友，仲可以保持狀態，相信係每個人夢寐以求嘅事，要帶出每個年齡無論男士同女士都可以，好希望將呢個信息帶畀大家。我都好鍾意做運動，我仲話要畀埋會籍我老公、我媽媽、所有親戚去做，兩個女都要一齊去。」

Lynn表示保持身心健康尤為重要，她說：「除咗日常補品之外，運動係不可或缺。除咗去健身室，我屋企都有一部健身踏步機，一星期點都要郁4至5日，幾忙都要郁，唔郁個人會好攰、好腫，成身都唔舒服，運動完出身汗就舒服好多，當然有個地方畀我做運動，梗係無得頂啦！以前我就會去健身室等老公，𠵱家雖然唔會一齊做運動，但都各自健身保持身體健康，以前我就會練線條，𠵱家照顧屋企冇雖然冇咁多時間，但唔可以畀自己肥，我老公就鍾意街頭健身，玩人旗，好犀利！」

（即時娛樂）