自駕德島｜郭珮文陳懿德穿比堅尼浸溫泉 黎諾懿親授燒海產秘技 (18:25)

全新台慶綜藝旅遊節目《自駕德島》，由黎諾懿、陳懿德（德德）及郭珮文（Juliana）擔任主持，一共兩集，於明晚（2日）及下周六（9日）晚上8時於翡翠台播映。

香港人熱愛日本，為提供日本旅遊的另類選擇，黎諾懿化身「自駕達人」，以自駕遊形式帶領德德和Juliana到四國德島深度探秘。德島有別於前往大城市如東京、大阪等密集式購物玩樂，除了物產豐富，大自然景色也吸引，3人將遊走位於東北端的鳴門市、被譽為「日本秘境」的西部祖谷地區，遠離繁囂走到郊外，享受寧靜大自然。

明晚播出的第一集，黎諾懿、德德及Juliana抵達德島後，即租車出發前往鳴門海邊大歎海鮮餐，諾懿親自為兩位美女拍檔嚴選德島縣龍蝦，品嘗龍蝦刺身，又化身大廚以「日式Sake及牛油燒法」親自燒蠔、扇貝、象拔蚌仔等，更分享最佳生熟度的燒海產貼士。

醫飽肚之後，3人乘搭觀潮船，近距離觀賞「世界三大漩渦」之稱的鳴門漩渦，由於需要視乎天氣、時段，德德指出發前可參考船期表上的班次，及旁邊以「哈哈笑」形容能觀賞漩渦的機率；Juliana化身「Ju博士」解釋漩渦形成的原因！及後，3人轉到大塚國際美術館參觀，集合全球26個國家、逾190間美術館的複製名畫，3人更伸手試摸「名畫」，體驗難忘！

參觀美術館後，轉到德島西部郊區落水玩直立板。德德以一件頭連身泳衣亮相，Juliana則穿sports bra配短褲上陣，諾懿竟玩「大蝦細」，先後整蠱Juliana和德德撞到兩女跌落水，Juliana笑言：「教識我一樣嘢，唔好咁易相信人，我𠵱家有trust issue！」

及後他們抵達目的地—祖谷溫泉酒店，兩女興奮帶大家room tour後，換上浴衣並乘搭纜車到酒店的半露天溫泉，沿途欣賞兩側樹林山景。講到本集焦點，當然是Juliana和德德穿比堅尼浸溫泉的環節，兩位有料之人鬥騷婀娜身材，與山景形成靚人靚景畫面。至於諾懿則獨自爽嘆「雲遊天空之湯」，飽覽藍天、河溪和山景。

（即時娛樂）