新光戲院明年3月光榮告別 李居明盼政府正視粵劇文化延續 (20:17)

北角地標之一新光戲院業權即將易手，新光戲院將於2025年3月3日光榮告別，今日李居明在新光戲院舉行「告別新光最後記者會」，出席包括八和主席龍貫天，陳詠儀、歐凱明、蔣文端、藍天佑與鄭雅琪。李居明稱屹立北角52年的新光戲院完成了歷史任務，公布明年光榮告別，自己有幸在過去12年參與其中粵劇文化，原本接手經營只打算做兩年，成為白武士，結果做了12年，創作了37部原創粵劇。

李居明稱明年3月3日完成最後一場演出《小平你好》後，會舉行拉閘、熄燈儀式。會上他同時公布成立「當代粵劇團」，在倒數交還新光的120多日，會演出三套粵劇《金玉觀世音》、《秦王孟姜》與《小平你好》作為新光告別演出。

會上李居明透露之前跟教會多次洽商合作機會，例如閒日租借場地繼續粵劇演出，但太多問題未能解決，故今次在新光告別前再發生奇蹟的機會好渺茫。其中涉及宗教問題，粵劇傳統拜華光先師，跟教會的信仰有衝突。他同時提出新光結業也關係北角社區，因為每晚大戲上演帶來近千觀眾，新光結業對附近店鋪生意也有影響。

問李居明是否覓得新場地繼續粵劇演出？他表示暫時沒有，只有租政府場地但演出往往要一年前預約，規限又多，演出變得更不容易。他希望找到場地合作夥伴以延續新光粵劇文化，過去12年他經營新光，創作了37部原創粵劇，養活很多粵劇從業員。他希望政府正視新光的問題與採取行動，例如西九戲曲中心的建成原本是接新光棒提供場地，培育香港的戲曲，現在理應完全為粵劇提供服務。李居明又提及當年紅線女親手提字的新光招牌，會送返廣州紅線女藝術中心。

（即時娛樂）