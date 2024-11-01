魏浚笙儲經驗值開個唱 陳蕾盼跟管弦樂團合作 洪嘉豪望再與MC開騷 (20:38)

陳蕾雖然已出道多年，但仍覺得與兩位新一代歌手合作，有值得學習的地方。（劉永銳攝）

陳蕾、洪嘉豪及魏浚笙（Jeffrey）首度聯乘合作開騷，於11月16日（星期六）亞博舉行《KATCH OUR LIFE》音樂會。

3人私下甚老友，洪嘉豪認為可以令大家減少開騷緊張程度，他說：「大家可以暢所欲言，如有乜嘢需要，可出手幫忙或遷就。」

陳蕾不介意扔掉氣質一齊玩，她說：「希望我哋玩得開心之餘，觀眾亦覺得過咗一個愉快晚上，但亦都唔好有誤解，對呢個騷我都是非常認真。」Jeffrey指大家跳舞天資差不多，所以也不容有失，陳蕾認為決定跳舞已經很突破，她說：「唔需要越級挑戰及挑戰太高難度，但希望都會有啲好睇畫面。」

Jeffrey盼今次與陳蕾及洪嘉豪互相交流，望能學習到陳蕾狂野及洪嘉豪的溫柔，他說：「希望可以將呢2個元素嵌入自己歌曲，遲啲做一個萬能少少嘅歌手。」他表示雖仍未有機會開個人騷，但開心逐步挑戰，他說：「希望下一次開騷係2人組合，跟住就自己一個開，都享受慢慢嚟嘅狀態，因爲自己只係剛剛出道1年，就慢慢儲下經驗同多啲歌先，會以呢個為目標。」

洪嘉豪指由早期常與MC張天賦合作開騷，到能在紅館開個人騷，但總覺得有個伴是開心事，今次3人開騷對他而言是好好舒壓，強調與MC默契十足，互相支持，不排除有機會日後可以再合作。

陳蕾雖然已出道多年，但仍覺得與兩位新一代歌手合作，有值得學習的地方；另外，她透露明年會有新目標，望能一嘗與管弦樂團合作，她說：「覺得如果有機會和管弦樂團合作，能將自己嘅歌重新編曲，就會係我歌手生涯成就解鎖，希望日後有這個合作機會。」

欲知專訪詳情，請留意明天（2日）明報娛樂台。

（即時娛樂）