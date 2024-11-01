TVB節目巡禮｜陳曉華樂跟朱敏瀚拍劇演情侶 蕭正楠回應黃翠如傳孕訊 (22:01)

傳懷孕的黃翠如沒有出席為其主持綜藝節目宣傳，司儀馮盈盈指她要「養...精蓄銳」，蕭正楠表示好多事情要看天意。（劉永銳攝）

提名過飛耀女藝人的陳曉華（Hera），明年共有4部作品推出，堪稱2025無綫「劇后」， 她為此感開心，並覺得幸運：「我很怕沒有工作，近2年不停工作，工作至上，希望打好事業基礎，之前演的角色都是戀愛腦，最近回看《巾幗梟雄之懸崖》演出，相比胡定欣覺得自己比下去，之後新劇《夫妻的博弈》演女強人，希望有所突破。」

與緋聞男友朱敏瀚（朱仔）同場避合照，朱仔稱怕被公司鬧，Hera則稱其實大家私下有傾偈，只是不想多提緋聞，但樂跟朱仔合作拍劇：「演情侶、情敵、父女都可以。（5年內不結婚有沒有跟朱仔商量？）這是自己決定，是我人生計劃。」

傳懷孕的黃翠如沒有出席為其主持綜藝節目宣傳，司儀馮盈盈指她要「養...精蓄銳」，翠如老公蕭正楠解釋老婆要拍廣告才缺席。問到是否將有好消息公布？他笑說：「我不知道，好多事都看天意，她（翠如）最近去內地做直播，都穿鬆身衫多，翠如很愛惜大家，如果有好消息她一定會公布。」

黎耀祥除了主演劇集外，早前又與麥長青主持旅遊節目，他認為很值得拍，因為今次遊覧金庸小說內曾提及的景點如華山、煙雨樓等，他說：「我由細到大都好喜歡中國歷史，今次可以走勻中國9個省旅遊，算是圓心願。」

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（即時娛樂）