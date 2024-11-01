陳豪受客戶歡迎狂集郵 送名牌手袋冧陳茵媺：最緊要老婆開心 (22:38)

無綫今天（1日）於將軍澳電視廣播城舉行《TVB同行創新節目巡禮2025》，逾百藝人盛裝助陣，視帝陳豪場中成為最受歡迎藝人，不停被客戶集郵，他笑言已習慣，這是每年盛事逗客戶開心，能跟大家打成一片是好事，他說：「現在多了很多內地工作，經常走來走去，但不會移居內地，始終以香港為家，去內地只為工作。」

太太陳茵媺早前曬60萬手袋震撼網民，被指寵妻的陳豪笑言，送禮物給太太講求心意，不是計價錢：「最緊要老婆開心。（陳展鵬要效法你？）一定有。（變成張智霖2.0？）不要這樣說，我逗人開心不是講錢。（每個月都逗太太開心？）我不會講買了多少個包包，我逗太太開心有很多方法，可以親親、讚她講好靚、好叻！」

陳豪即將開拍《俠醫》，他承認近年環球經濟受挫，大家需要用防守做法，在資源有限下，拍戲題材的確要小心，雖然開劇數量減少，但相信不至於零製作，他說：「 香港的電視台牌照，有限定維持劇集數量提供，我們也是看香港電視劇長大。」

古佩玲澄清日前被拍到與神秘男放狗一事，對方只是阿嫂的弟弟，她事後已即時在Ig解釋，而緋聞男友陳浚霆都很關注，更發信息問她「係咪可以約食飯？」，她甜笑：「他約我都會去食，我知他都有養狗，但未試過一起放狗。」

相關新聞：TVB節目巡禮｜陳曉華樂跟朱敏瀚拍劇演情侶 蕭正楠回應黃翠如傳孕訊

相關新聞：TVB節目巡禮｜陳曉華備受力捧佔4劇 跟朱敏瀚同場拒合照

（即時娛樂）