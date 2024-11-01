陳自瑤忙帶貨 冇睇老公劇集 已習慣唔使王浩信陪：我好忙 (22:47)

無綫今天（1日）於將軍澳電視廣播城舉行《TVB同行創新節目巡禮2025》，逾百藝人包括視帝視后小生花旦等，均盛裝亮相。

陳自瑤最近忙做直播帶貨，沒空收看老公王浩信主演的劇集《黑色月光》。對於老公已離巢無綫，轉簽內地公司，她表示知道：「希望他有時間陪女兒，而他不用工作的時候，真的有回來陪女兒，（不用陪你嗎？）不用，我很忙，我都慣，女兒都慣，女兒現在12歲，已經變得獨立，有自己朋友圈，萬聖節也不需要我陪，自己約同學去玩，其實她10歲之前，我只要不需工作，已經經常陪她。」

蔡思貝鼻子和人中位置出現黑印，而且外表消瘦，她解釋剛拍完旅遊節目，從索科特拉島回港，由於當地太陽猛烈，拍攝消耗體力，加上全身皮膚曬黑兼甩皮，令到面部輪廓更突出，不過覺得主持這個節目很有意義， 她說：「這個地方最出名生長龍血樹，樹汁是血色，變成粉狀出賣，聽講有神奇功效，我都買了兩包會來自用。」她預告節目中吐露心底話，還收到驚喜而爆喊。已經1年沒拍劇的她透露，終於等到新角色，將於年底開工。

同場的張曦雯獲不少客戶稱呼《企業強人》劇名「宋翹」，問到是否增加爭視后信心？她說：「信心不能沒有，但今年對手很強，《黑色月光》楊茜堯是神級對手，我都不知道能否入圍最後5強。」她指新劇《臥底嬌娃》拍攝尚有2日煞科，終於可以放假陪家人：「媽媽稍後回港過聖誕，我打算約媽媽旅行，亦有時間理會男朋友，雖然我們一齊住，但拍劇日夜顛倒，早排好似沒見過一樣。」

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（即時娛樂）