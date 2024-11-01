酒醉羅曼史｜金世正孖李鍾元釀出「醉浪漫」戀曲 (22:51)

由《社內相親》金世正聯同《夜晚開的花》李鍾元、以及申度賢和白成哲主演的Viu Original原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》，將於下周一（4日）播映，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《酒醉》講述視隱藏感情為理所當然的賣酒女王蔡蓉珠（金世正飾），和擅於捕捉他人感情的超敏感釀酒廠老闆尹敏柱（李鍾元飾）相遇後，展開了令人心動浪漫故事。劇中金世正飾演的蓉珠，為了守住工作6年的分店，比任何人努力奮鬥，直至遇上那個比自己更了解自己的人，一直躲在鄉下專心釀酒的敏柱，終讓她獲得事業和愛情。

睽違兩年，金世正回歸浪漫喜劇，《酒醉》更是她與《社内相親》朴繕虎導演的二度合作，劇中她將與李鍾元談辦公室戀愛。雖然李鍾元首度挑戰愛情喜劇，但他認為拍檔讓他充滿信心：「金世正是具有強大力量的演員，她總是可以打動別人的心，令我們快樂地工作。我認為透過大膽舉動和實際技能堅持至今的『蓉珠』和只為自己而活的『敏柱』相遇，就像矛和盾一樣。」

人稱「男神收割機」的金世正，過去曾與不少男神合作，談到李鍾元獨特之處，金世正讚不絕口：「每次看到李鍾元，彷彿『敏柱』就在我面前，鍾元的魅力在於他的細膩善良，他讓人感到很舒服；也正是因為這種善良，我在拍攝過程中，也獲得很多能量，我們互相依靠創造出更好畫面。」

（即時娛樂）