吳忻熹抗癌治療見成效 身體復元得快 計劃與家人旅行滑雪 (16:04)

吳忻熹表示目前狀况好好，進行細胞治療這個多月以來，身體復原得快，之前接受化療後出現的副作用已康復逾九成，血液裏的癌指數亦回復工常。（鍾偉茵攝）

吳忻熹（Nathaliie，前名吳文忻），今年8月公開乳癌復發並擴散至淋巴腺的消息，她接受了3次化療後，轉到泰國進行細胞治療，早前驗血報告顯示血液內的癌細胞指數已跟正常人一樣，目前正等待掃描報告，看看腫瘤還有沒有癌細胞及可有縮小。Nathaliie昨晚（1日）現身捧場陳圖安的Talk騷時受訪，精神奕奕的她表示狀况好好，進行細胞治療這個多月以來，身體復原得快，之前接受化療後出現的副作用已康復了九成多，血液裏的癌指數回復正常。

Nathaliie說︰「我現在完全沒身體痠痛，可以開始做運動，頭髮也開始長出來。我日前照了PET Scan（正電子掃描），看看腫瘤有否縮細，幾天後有報告。如體內仍有癌細胞，就要再去泰國注射腫瘤疫苗。」治療有成效，Nathaliie稱心情好了很多，家人也沒再那麼擔心。她直言如治療方式出現太多副作用，身體每動一下也痛，就會失去鬥志。Nathaliie續說︰「我是這種新治療的白老鼠，希望讓患者知道有多個治療選擇﹗」

她透露已計劃了未來一年的連串大計，希望將自己的正能量承傳下去，包括舉辦音樂會及拍攝抗癌成功藝人的訪談節目。Nathaliie亦打算與家人明年農曆年出外旅行滑雪︰「我曾擔心體力不足，但見近日身體復元得快，希望挑戰自己。」

（即時娛樂）