江若琳1歲囝囝台上爆喊 吳若希3歲子遞汽球公仔逗開心 (17:08)

江若琳（Elanne）、陳柏宇（Jason）、吳若希（Jinny）今早（2日）分別帶同各人的子女蕭立鈞（Owen）、陳羿辰（Abigail，Abi）、何少弘（Kylian）出席活動，16個月大的Owen大合照時突然爆喊，Kylian立即遞上汽球公仔，逗他開心。Elanne受訪時說兒子的性格如爸爸（蕭唯展）一樣驚青，剛才因未見慣大場面而哭起來。她表示︰「Owen乜都驚得一餐，所以我依家每日帶佢出街見人練膽量。」Elanne暫無計劃生第2胎，稱目前要兼顧工作及照顧Owen十分疲累，打算等兒子2、3歲大時才考慮。

Kylian明天4歲生日，Jinny為兒子開派對慶祝，又送上蜘蛛俠玩具。她說︰「佢大得好快，以前肥嘟嘟好多肉，依家變咗瘦B。喺我心目中，佢依然係BB。」談到Kylian很會照顧小朋友，Jinny表示︰「佢喺屋企雖然被照顧，但性格大方，喜歡分享，尤其鍾意同BB分享。不過，我暫時冇意再追多個，兩個小朋友已用盡我精力。佢哋依家大個咗，我至有時間去外地工作。我今年不停飛，去內地拍劇、巡唱，最近至返香港。豬籠入水？夠使。我希望掙多啲錢，令小朋友有更好學習環境。」

Abigail在活動上表現活躍，既做拱橋，又打側手翻及表演一字馬。Jason表示女兒雖然表演欲強，但企定定影相時就會害羞。他說︰「Abi有上跳舞班，一字馬難唔到佢，但唔係刻意培養佢將來成為運動員。依家啲小朋友讀書要能文能武，佢遲啲會學游水。」Jason指Abigail很喜歡BB，經常攬住及親吻Owen。他不打算生第3胎，笑言可提供託兒服務，白天時代Elanne照顧兒子。

（即時娛樂）