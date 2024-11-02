邱士縉偕女舞者跳貼身舞 傷癒自封好腰腎男人 (17:41)

邱士縉（Stanley）稱昨晚在音樂節上的舞蹈表演很有挑戰性。（林祖傑攝）

邱士縉（Stanley）昨晚（1日）參與《西九音樂節：幻舞浮光》，在10分鐘的舞蹈表演上與多位舞者跳貼身舞，更將女舞蹈員抬起。他受訪時稱希望藉着演出令大家看到，香港舞蹈員的實力跟世界其他地方相比也不弱。Stanley為這次舞蹈表演排練了4天，萬聖節也沒去玩。他說︰「這次演出很有挑戰性，因為要與芭蕾舞蹈員互相配合，有幾個動作頗有難度。」Stanley早前演出傷了腰，他說只是休養，騷後兩星期已康復，未影響這次舞蹈表演的排練。女友李炘頤（Alina）是否毋須擔心，Stanley笑言︰「放心了，我現在好腰好腎﹗」

談到與MIRROR隊友陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）及邱傲然（Tiger）的小組歌《吃腐肉的鷹》，Stanley稱最初擔心陳蕾的旋律太日本風，香港樂迷不接受。他續說︰「歌曲經編曲後，大家都喜歡，我很開心﹗相信我們在現場唱出這歌時，大家都會很投入，但暫時未知何時，大家期待一下吧！」

大批姜糖（姜濤粉絲暱稱）提早半個月到昂坪市集紮營，為下周一（4日）舉行的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會霸位，惹來投訴，Stanley呼籲粉絲追星時要保持理智︰「理智地追星，偶像都會開心一點，我們最不想看到衝突。」

（即時娛樂）