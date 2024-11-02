謝安琪計劃開20周年演唱會 申請紅館檔期逾年未獲批 (18:38)

謝安琪看來比之前瘦了點，她自言體重差不多，臉比從前瘦或與勤用家用美容儀有關。（柯美攝）

余香凝（Jennifer）今天（2日）與謝安琪（Kay）等出席慈善市集揭幕禮時，表示社會共融十分重要，她早前特別帶女兒Clare參加失明體驗活動，讓女兒明白社會上有不同的人，要懂得共融及幫助別人。

Jennifer快將飛往台灣拍新戲，預計年底才煞科。她直言每次想到要離開丈夫及一對子女那麼長時間就想哭，幸其間將有幾天假期能回家，丈夫也會帶子女前來探班。Jennifer說︰「我會學龔姐（龔慈恩），帶一些兒童書去台灣，屆時能透過視像通訊，向孩子說故事。希望子女像龔姐女兒林愷鈴一樣讀書叻？我有幻想女兒將來像林愷鈴一樣，又靚又叻。如女兒將來想入行發展，我會尊重她的選擇。」

Kay看來比之前瘦了點，她自言體重差不多，臉比從前瘦或與勤用家用美容儀有關。Kay說︰「我有和張繼聰分享護膚美容心得，但他不及我勤力。我曾幫他護膚及敷面膜，可能我的手勢不夠專業，他不喜歡。我很愛惜他，自己先做白老鼠，試過好的產品才介紹給他。他常戶外跑步、踏單車，皮膚受紫外線傷害，但他粗枝大葉，不重視護膚。」

談到明年出道20周年，Kay計劃舉行世界巡迴演唱會。她透露一年前已入紙申請紅館檔期，至今仍未獲批。Kay說︰「我想趁機與歌迷見面，最美滿是申請到紅館檔期，然後帶着這個演唱會到世界各地。聽聞紅館檔期不易有，2、3年也未必申請成功，所以或會考慮在其他場地舉行。」

（即時娛樂）