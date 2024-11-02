劉德華台北開騷指向朱麗蒨叫老婆 高台邊出意外 畫面驚險 (20:05)

劉德華原定前晚（10月31日）起一連4日在台北小巨蛋舉行《今天……is the Day巡迴演唱會》，但首場受颱風影響而取消，改於今天（2日）中午12時進行補場，即今天要連唱兩場。華仔中午時狀態大勇地現身，他心情大靚地說︰「不用擔心 ，我們假裝是前天晚上，我們從頭再來 ！在過去的那一天，我在網上看到那些等了11年的粉絲，你們在嗎？我未試過中午開演唱會 ，我們就假裝是晚上7時29分吧！」樂迷在演唱會上反應熱烈，華仔騷後窩心地說：「現場的觀眾很厲害，辛苦都是值得的！他們畢竟等了11年！」

昨晚本來的第2場演唱會變成頭場，華仔開騷時站在5公尺高的升降台上演出，掀起全場歡呼聲，惟他表演時卻再次發生意外。當時華仔興奮地與粉絲招手，他準備把手上的咪高峰從左手換到右手時，咪高峰突然從手中滑落。由於當時身處升降小舞台邊，華仔為安全起見，決定整個人趴在舞台上尋找，找到咪高峰後才站起來並向觀眾展示咪高峰。他微笑着對觀眾說︰「我試試看，還能聽到？」

向來低調的朱麗蒨，被傳媒拍下身在台北的照片。華仔演唱《我和我追逐的夢》時說他有個夢，就是和粉絲成為家人。他隨後指着台下叫「她是我老婆」，而其所指的方向正好是朱麗蒨所在的位置，引起粉絲一陣尖叫。不過，華仔後來強調所有歌迷都跟他情同家人，更表示願意當國民老公。他說︰「你們如果沒有人要，記得來找我，我養你們﹗我娶妳！」

（即時娛樂）