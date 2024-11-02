唔講得｜與黃德斌首合演黑色話劇有火花 葉童多重身分有突破 (22:01)

葉童、黃德斌首次合作主演11月14至17日在香港文化中心上演的黑色話劇《唔講得》，主辦單位今日宣布新增11月16日下午3時場次，加場門票現已於進念售票平台，及城市售票網公開發售。

葉童表示這次演出會為她帶來個人突破：「《唔講得》故事很特別，令我不停思考，每次都能讓我想到新的東西，每次綵排都有火花出現。我又會想，這次不是純粹將戲演出來那麼簡單，這劇一定會令我發掘到連自己也想像不到的東西。」有這想法，大概源自其劇中角色，葉童將飾演一位腦內科醫生，與劇中腦外科醫生黃德斌為夫婦。她續說：「在這劇中，我有多重身分，有很多發揮的地方。劇情錯綜複雜，有很多三角關係，而這些三角關係都串連在一起。」

黃德斌補充說：「《唔講得》這戲名很特別，在真實生活中究竟什麼是『講得』，什麼是『唔講得』」呢？講出來的話，會有什麼後果呢？以上種種都讓我思考。它是一個很多元化的劇，有感情元素、有荒誕元素，也有超現實元素。」身兼導演、改編、舞台及多媒體設計的胡恩威，則以「懸疑、荒誕、曖昧」形容此劇。

《唔講得》故事從一對一直小心翼翼地維繫著脆弱婚姻的腦科醫生夫婦開始。他倆總在溝通，又總在爭吵，其兒子卻似有還無地在兩人的生活中遊盪。某日，大學同學來訪，揭開了潛藏在這家庭多年的秘密，於是，謊言被逐一揭穿。生活中有些事情經不起言說，沉默是否最好的維繫？如果不說，生活得以繼續，究竟是否應該靠謊言來維持現狀、掩蓋事實與真相？

（即時娛樂）