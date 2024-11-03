盧瀚霆首回應疑遭KC藐嘴事件 戥姜糖提早半月霸位辛苦 (17:13)

盧瀚霆（Anson Lo）昨晚（2日）參與戶外音樂節演出，壓軸出場跳唱7首歌及唱出3首慢歌。大汗淋漓的Anson Lo笑指熒幕太高清，觀眾能清楚看到他溶妝的樣子。他笑言︰「會很恐怖，但我不是怕，抹汗只是做樣。下午綵排時，太陽很猛，想起粉絲排隊睇騷很辛苦，要多謝一眾神徒BB支持﹗」Anson Lo騷後受訪時被問到是否以後改稱粉絲做「神徒BB」，他說︰「看情况，可能叫『BB豬』，看場合，但永遠都是『神徒』。」

對於《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）今年8月出席活動時疑向他藐嘴，事後傳因此遭公司雪藏，Anson Lo首度回應︰「當刻我的第一印象是他輕鬆地表示見到我的存在，所以沒想太多。」對於KC疑被公司雪藏，Anson Lo說︰「我在公司多年，未聽過有藝人被雪藏。現在有沒有新的制度，我不太知道，因為我很少返公司。不過，我沒聽過這件事，因為我們不屬同一經理人團隊，但祝所有藝人也一切安好。」

談到明年1月舉行的叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」獎項信心，他表示有獎開心，沒有也不會不開心。Anson Lo說︰「每年氣候都不同，有很多因素，順其自然。」對於大班姜濤粉絲提早半個月到昂坪市集紮營，為明天舉行的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會霸位，結果惹來投訴，Anson Lo說︰「任何藝人的粉絲要霸位也辛苦和痛苦，當然姜濤的粉絲也辛苦，能互相照顧會好一點。至於是否太早霸位，就是自由選擇。我們出道第6年，經常會收到投訴。無論那些投訴跟自己可有關係，我也想向被粉絲影響到生活的人說句『不好意思』。任何原因也好，希望大家體諒。」

最後提到獲汪明荃（阿姐）邀請任紅館演唱會嘉賓，Anson Lo透露收到邀請時驚惶失措。他未透露兩人會合唱什麼歌，被問到會否齊齊穿黑絲襪跳唱《熱咖啡》時說︰「阿姐穿黑絲襪當然靚，我就當然不能穿，嚇死人﹗不過，阿姐叫我屆時全黑上陣跟她合襯。」對於英國導演Bizhan Tong稱糾紛已解決，將重啟喪屍電影《Chungking Mansions》（重慶大廈）拍攝計劃，Anson Lo澄清︰「我只是曾參與試鏡，從沒答應演出。」

（即時娛樂）