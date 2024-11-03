贖夢｜劉俊謙首與日本影迷會面 透露正寫劇本 望有天執導 (17:42)

劉俊謙近日代表電影《贖夢》出席在東京舉行的「光影浪潮：香港電影新動力」活動，他昨天（2日）出席映後分享會，為配合電影主題穿上暗黑服裝，甫進場即獲得影迷熱烈拍掌歡迎。觀眾席上有不少都是他及張家輝的影迷，首次來日參展的阿謙對影迷們的熱情感到驚喜。阿謙先以日文打招呼，跟觀眾熱情互動之餘，更深感珍惜這次與影迷的交流機會。他說︰「日本影迷好投入，問答環節中，我以為唔係好好笑嘅，佢哋都會畀笑聲同掌聲，佢哋鼓勵性好強，所以今次可以同佢哋交流，我自己都好珍惜同好開心。」

被問到首次於大銀幕觀看《贖夢》的感受，阿謙坦言震撼：「第一次喺大銀幕睇《贖夢》，我自己覺得係幾震撼，因為拍嘅時候，唔知道好多畫面喺一個大銀幕出現會有咩感覺，尤其係夢境同現實嘅穿插，夢境中恐怖又夢幻畫面交錯，令人無法分辨虛實。我覺得夢境反映緊內心某啲感受，好魔幻又好誇張，成個觀影感受非常強烈。」

張家輝早前在英國曼徹斯特Grimmfest影展上勇奪最佳導演獎，阿謙說當天已送上祝賀：「對家輝哥嚟講，呢個導演獎意義重大，佢演員成就已經好豐富，但係佢對自己作品獲得認同非常重視。今次冇機會當面恭喜，借呢度先向家輝哥講聲恭喜。」他更提到張家輝的導演經驗為自己帶來莫大支持：「家輝哥好了解演員需要，佢不止畀到我信心，亦對我有保護，令我能夠放開去詮釋角色。」

阿謙在分享會上透露未來有意探索導演之路，期待能夠在電影領域拓展更多可能性。有日本影迷問他會否效法家輝，嘗試由演員身分轉做導演時，阿謙非常驚喜還反問觀眾為何知道他有此計劃：「其實我最近都寫緊劇本，諗住如果之後有機會，做導演之餘加上自己創作故事，至於我創作咩內容，就暫時唔向大家透露。」阿謙臨別時再次感謝日本影迷支持，又自揭一向喜歡當地電影，特別是是枝裕和名作之一《比海還深》。他期待未來再跟影迷見面，最後更許下願望，希望有天能到日本拍戲。

（即時娛樂）