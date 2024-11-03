楊茜堯復仇戲震懾羅子溢 林夏薇演奸角令老公失眠 (20:39)

楊茜堯、林夏薇、黃翠如等今天（3日）出席新劇《黑色月光》宣傳活動。楊茜堯對於有內地網民稱收看戲內的復仇情節，爽到令人乳腺暢通時笑言：「呢件事對女性好重要，關乎健康問題，所以睇呢套劇就會身體健康。」談到丈夫羅子溢可有追看時，楊茜堯說：「有，老公話我喺屋企只係演戲，演緊賢妻良母同好媽咪角色，其實劇中角色至係我真面目，話我本色演出。佢依家唔敢得罪我﹗」林夏薇表示丈夫工作忙沒細心觀看，但表明不接受太太變成壞人。她說：「老公睇戲好投入，以前睇《收規華》見到我被人賣落妓寨，都覺得我好慘，驚到失眠，依家見到我變壞又失眠。為免影響到佢工作，都係唔好令佢失眠。」

對於被指內鬥爭視后，林夏薇認為如觀眾喜歡這套劇，令這套劇能有多一個角色入圍，就證明這套劇有熱度及有話題性，是一件好事。她沒想過得獎問題：「我最開心係演到卓慧雲呢個角色，算係我嘅代表角色，下次想演更壞角色。」楊茜堯認同：「唔好講內鬥，大家都好畀心機去演，邊個攞獎都開心，亦唔會對我哋有影響，我都係抱平常心。」

傳有身孕的黃翠如上落樓梯要人扶，又不停按着腰骨，孕味濃。她說：「好對唔住大家，知道大家會問，我只可以答，如果真係有好消息，我一定會同大家講。我之前只係去內地工作，唔係傳聞中嘅養胎。公司之後好似冇安排工作畀我，唔係我推Job。」

（即時娛樂）