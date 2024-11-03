小肥打泰拳減壓 黃澤鋒愛女小黃妃跟運動員交流不怯場 (21:19)

小肥（徐智勇）、黃澤鋒與太太陳麗麗及女兒黃熙恩（小黃妃）、歌手MISS JANNI（潘芊而）今日出席《東亞泰拳錦標賽2024港隊誓師大會及記者招待會》，賽事於11月28至12月1日於伊利沙伯體育館舉行。小肥分享泰拳帶給他的改變，並唱新歌《小心熊出沒》，以歌聲支持港隊。他表示：「泰拳動作多變，令人完全投入，專注做好每個姿勢動作非常減壓。運動過程特別消耗卡路里，不只鍛煉體能，更可訓練反應，非常全面。當我唱歌或打拳時，都很享受，但面對比賽二字，有時難免緊張，因此希望各運動員面對比賽仍能享受其中，堅定意志，撇除心魔。」

黃澤鋒擔任大會司儀，與太太陳麗麗同為泰拳教練，帶同小黃妃上台與運動員互動。5歲小黃妃毫不怯場，跟着指示做出泰拳動作，非常可愛。陳麗麗分享讓孩童學習泰拳能培養出更靈活協調的反應，對身心有益處。她說：「清晰指示很重要，作為教練，我要清晰教孩童識分左右，確保他們識得出招而不會受傷。而作為比賽裁判，也要讓運動員清晰聽見裁判指示，以使比賽順暢運作及保護自己。」

歌手MISS JANNI獻唱《HOT TO GO》，她分享：「曾學過亦喜歡泰拳這項運動，覺得女仔打泰拳非常有型。第一堂已鍛練到喘氣，真的非常有助消脂減肥。」 她與小黃妃示範泰拳動作，被陳麗麗讚出拳有力、有潛質。

（即時娛樂）