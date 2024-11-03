《中年2》首隊女團MISSY出道 12月麥花臣開演唱會 (22:25)

參加《中年好聲音2》的陳譽文（陳燕娜）、陳芊芸（陳蒨葶）、林思彤、王玥、陳俞霏組成新女團MISSY，今日於尖沙嘴舉行記者會，宣布正式出道，成為首隊由《中年好聲音》比賽出身的女團，同時透露12月10日於麥花臣場館舉行《Raise Your Voice Concert》，她們會以5種不同女性風格，呈現時下女性的百變形象，展現「Women Power」感覺，⿎勵大家突破自我，勇敢追夢。

活動吸引逾百粉絲帶備打氣手幅及燈牌到場，MISSY以型格的造型亮相，粉絲歡呼尖叫，氣氛熱鬧。對於成立女團，她們感到興奮，陳譽文一度眼濕濕說：「我們幾個由《中年好聲音》已成為很好朋友，關係好似家人。」林思彤拍拍她安慰，並說：「我們能夠夢想成真，成功出道，要感激公司信任，及粉絲支持，我們會繼續努力，做好每一個作品。」問演唱會準備情況？王玥笑言見4位隊友多過家人及朋友：「我們非常珍惜這次踏上舞台的機會，最近很努力排舞練歌，希望將最好一面展現給大家。」陳芊芸表示無論演唱會主題、歌單編排、舞台設計、造型、化妝，她們都費盡心思，笑言說不定還會有特別嘉賓。新歌《Flow With Us》由陳俞霏作曲及監製，她說是自己最認真做的一首歌。活動最後與粉絲玩默契遊戲，大會更為陳芊芸及陳俞霏送上生日蛋糕慶生，粉絲唱生日歌，兩人送飛吻感謝大家。

（即時娛樂）