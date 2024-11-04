《焚城》連破3個紀錄 慈善月曆登場 謝君豪領軍濕身拍MV (12:48)

由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等合演的災難電影《焚城》，自11月1日上畫旋即引起全城熱話，一口氣奪2024下半年港產片最高開畫票房No.1、開畫周末票房No.1，以及單日票房No.1！截止11月3號，上畫3日電影累積票房經已衝破1000萬，票房口碑持續高升。內地票房同樣高企，3日票房已破8000萬人民幣，令人振奮。

粉絲期待的「一世隊友2025慈善月曆」今日（4日）強勢推出，戲中的聯和墟消防局小隊隊員霸氣亮相，包括Louise、Fish、阿Dee、Jeffrey、阿炳、Locker六位演員，擺出有型甫士，2位女士展現型格美，男士則大騷肌肉線條。月曆慈善義賣限量1000套，定價港幣100元，憑百老匯院線《焚城》戲票可$60優惠價購買，所有收益扣除成本，將捐贈予明愛家庭服務，全線百老匯戲院現正發售。

電影宣傳曲《一世隊友》MV亦都同步登場，今次MV特別感謝消防局提供場地拍攝，呈現戲中救災團隊的真摯熱誠。MV中豪哥率領阿Dee、Jeffrey、阿炳、Locker和黃愷傑，身穿白背心配搭消防員戰衣氣勢登場，將戲中的兄弟情搬到MV內，結實肌肉加濕身演出，徹底展現災難面前的生死之交！影片中6位不僅充滿硬漢味道，還有著生死與共友情羈絆，感染力十足。

這首由Eric Kwok親自改編自其經典歌曲《最佳損友》的Punk版本《一世隊友》，注入新旋律，更是以電影中演員的視角重新詮釋，充滿動感和正能量。錄音當日，6位演員走入錄音室，Eric Kwok親自指導，從高低音到情緒表達，一一調教。雖然非「專業唱家班」，眾人仍演繹這首充滿情誼歌曲。搞笑的阿Dee為緩和緊張氣氛，突然演唱周星馳《喜劇之王》中七叔的經典歌曲《You're Beautiful》，甚至連Eric也忍不住加入和聲，讓錄音室充滿歡樂笑聲。

不僅擔當歌曲製作人，Eric Kwok有份演出《焚城》，改編歌曲時就深受戲中消防員間的團結精神影響，他表示：「我在電影中飾演爆破專家，拍攝期間我只專心做好一件事，就是如何完成任務，現在我的心情也一樣，專心做好這個Punk Rock。完全感受到他們熱血和齊心演繹這首歌，錄音時候見到君豪哥、阿Dee，令我想起拍戲情景，唯一不同的是拍戲時心情沉重、好慘，今次錄音過程可以接觸到他們這樣friend和開心另一面，我就覺得好圓滿。」

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（即時娛樂）