一樓一會｜Tiger Jeremy捧場嗌精彩 麥沛東搞喊觀眾 (15:24)

由「鬼王」潘紹聰領軍的哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐怖在線》現場版，至今已完成了13場，觀眾反應熱烈。萬聖節（10月31日）當晚，演員們在謝幕時，更穿上特備服飾，扮鬼扮馬，十分應節。

日前王智德（Alton）的MIRROR隊友Tiger（邱傲然）和Jeremy（李駿傑）前來觀賞，完騷後，問到2人觀後感，他們齊聲說：「精彩、精準。」Tiger說：「我覺得係意想不到，睇劇名我估唔到係個咁樣故事，剛柔並重，有笑又有感動。」Jeremy則說：「每位演員都能帶動到觀眾入戲，同埋舞台郁動，配合到劇情，真係好正。」

公演以來，觀眾除了留意Alton和王嘉盈2位主角戲分外，亦欣賞麥沛東和編劇兼演員阮韻珊（Meldoy）的感情線。麥沛東和Meldoy在台上呈現愛情故事，令台下不少觀眾感動落淚，得悉觀眾的反應，麥沛東開心說︰「有去年經驗，今次大約估到觀眾反應，段戲寫得好好，係有點heavy（沉重），好揪心，有啲唔開心嘅氛圍，但令觀眾一定會記得，留下深刻印象。」

談到與Meldoy的合作，他說︰「第一次圍讀時，我已經好感動，第一次睇完劇本，覺得有少少似柯震東、陳妍希套《那些年》（電影《那些年，我們追過的女孩》）嗰種初戀感覺，好開心觀眾感動，我同Melody本身就識，大家夾得好好。」

Melody表示︰「初初有少少緊張，見到觀眾好support係有少少驚訝，冇諗到觀眾咁大反應，好期待未來場次，我會打醒十二分精神，繼續演。」

連日來每場「恐怖在線」現場版，Edmond邀請不少嘉賓上台分享，先後有郭羨妮、關寶慧、強尼、姜文杰、楊天經、余逸思等。郭羡妮談及觀後感，她說：「今次舞台設計非常有心思，效果極佳，特別是最後一幕，將效果發揮得淋漓盡致，故事有驚嚇、有笑點，Melody寫的對白非常貼地，我睇得非常開心。

至於演員、導演的表現非常出色，特別係Edmond同蘇菲在廟街合唱一幕，巧妙地現場觀眾變成舞台劇中的觀眾，絕！好開心見到香港仲有人咁有熱誠製作舞台劇，而且有咁多觀眾支持，非常感動。因為香港做舞台劇真係好辛苦，希望Edmond可以繼續一年一會。」

去年參演《死鬼老婆》的趙善恆（恆仔）和蔡曉童（童童），這天到來睇騷，談到觀後感，恆仔鬼馬的說︰「我覺得好睇，但我哋嗰套好睇啲。」童童即說︰「佢講咋！」接着她又講︰「我估到Alton，有點怪怪的，整個劇好感動。」恆仔又說︰「今次除了講鬼嗰part要推理，其他人物關係好多嘢要諗，同埋Melody自肥，原來佢身材會咁樣。」

（即時娛樂）