溫碧霞廣州個唱結束 歌曲表達千言萬語 沈震軒任嘉賓 (14:37)

Irene在台上感觸說：「由15歲開始被星探發掘，做明星一啲都唔容易。好多嘢想講，但我不會說話，用歌曲來表達，一切盡在千言萬語。」（大會提供）

溫碧霞上周五（1日）假座廣州體育館舉行《2024溫碧霞「火玫瑰」巡迴演唱會廣州站》圓滿結束，全場爆滿。Irene老公Kenny（何祖光）及家人拉隊捧場，而Irene的家姑專程由美國到廣州支持新抱十分溫馨。

舞台呈T字型三面台，完全貼近觀眾，舞台鋪上Irene最愛的花海。演唱會開場播出多部代表作電影及電視劇片段，勾起大家不少回憶，包括，1982年初出道的第一部電影《𡃁妹仔》、《停不了的愛》、《地下情》、《中國最後一個太監》、《出埃及記》、《紮職》、《墮落花》、電視劇《火玫瑰》、《封神榜》、《施公奇案》、《反貪風暴》、《PTU機動部隊》等。而歌單編排，全是Irene精心挑選，希望透過每一首歌曲，為出道42年來，向歌迷、家人、公司同事、朋友們，表達內心謝意及愛。

Irene首先以疫情時鼓勵大家微笑面對，而灌錄的歌曲《Make You Smile》作為開場歌。唱完之後，她感謝大家到來：「好開心，多謝fans多年以來都咁愛我，做演唱會要好有勇氣。」接著演唱《勇氣》、《只是太爱你》。

唱完之後，她再次感謝每位到來的觀眾：「我用咗好多心思在呢個演唱會，每一首歌都好有意思，都是我對粉絲們的心聲。」全場歡呼拍掌，台下有fans大叫「好靚」，之後她演唱《一切也願意》、《刻在我心底的名字》。

而在演唱經典電視主題曲《海潮》時，Irene在台上說：「感情對我最重要，呢個世界好需要愛，在眾多演出中，最喜歡電視劇《火玫瑰》裏嘅『海潮』角色，人物最似我！」Irene又與AI溫碧霞互動對話，AI溫碧霞指Irene是男神「收服機」，盤點合作過的男神，並在台上播出Irene與多位男星合作拍攝過的電影及電視劇，包括：劉德華《停不了的愛》、任達華《驚變》、譚耀文《愛在深秋》、溫兆麟與羅嘉良《火玫瑰》等。

Irene在台上感觸說：「由15歲開始被星探發掘，做明星一啲都唔容易。好多嘢想講，但我不會說話，用歌曲來表達，一切盡在千言萬語。」接著唱出多首金曲《千言萬語》、《月半小夜曲》、《我真的受傷了》、《陪著你走》。

當晚神秘表演嘉賓邀請了沈震軒，與Irene合唱《小酒窩》及《停不了的愛》，沈震軒又以鋼琴自彈自唱2首歌。Irene感謝沈震軒抱恙也堅持演唱。沈震軒則指Irene有男神收服機稱號，跟好多男神合作過，坦言希望有機會合作。之後，Irene以閃片Bra Top及短裙，又跳又唱跳舞歌《火美人》、《森巴嘉年華》、《灰色》、《跳舞街》等。

演唱《後來》時，Irene繼續帶出愛與正能量說：「人間太美妙，每個人都有錯的時候，不會完美，但不要不開心，開心面對生命。」她多謝英皇大家庭10幾年的愛惜及照顧，特別感謝楊受成、霍汶希（Mani）、經理人Winnie。

她還特別感謝家人及老公Kenny：「多謝丈夫給我無限自由，及兒子Xavier讓我有無限的愛，奶奶（家姑）特登由美國來看演唱會，永遠記得呢晚，充滿著愛。」全場大合唱《月亮代表我的心》，並安歌《難得有情人》、《自由在我手》全場揮動熒光棒，她依依不捨說：「唔捨得大家，唔捨得呢個舞台，大家記著要做自己鍾意的事。」

（即時娛樂）