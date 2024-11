男團MIRROR昨天(3日)成軍6周年,昨晚MIRROR官方Ig留言表示約定鏡粉(粉絲暱稱)收看團歌《Hunt You Down》Dance version!成員也在社交平台發文分享感受,盧瀚霆(教主,Anson Lo)在Ig留言「6周年快樂」,他還重貼當年參加《全民造星》時的照片,並以英文留言"I'm still the same Anson Lo.We are still the same MIRROR. Go go go together."

呂爵安(Edan)貼出12子和梁祖堯當年拍攝《調教你MIRROR》的合照,相中12子放下偶像包袱,擺出搞笑古靈精怪表情,Edan簡單寫道"Happy Birthday"!

(即時娛樂)