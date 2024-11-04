黃正宜Talk騷 跟魏浚笙講有味笑話 盧瀚霆被阿正「蹂躪」 (15:50)

魏浚笙和劉沛蘅看得好開心，花姐和魯庭暉昨晚都有捧場（右下圖）。（林祖傑攝）

黃正宜（阿正）一連三場《正DIVA》Talk騷昨晚（3日）在旺角麥花臣場館舉行尾場，獲MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、李駿傑（Jeremy）及「6膠」之一的劉沛蘅（Hillary）捧場，亦分別安排魏浚笙（Jeffrey）及「正媽」上台任表演嘉賓。

阿正首度開騷施展渾身解數，除了唱歌跳舞，更自揭情史及向情敵報復故事，指現階段感情空白，男性朋友只得同事，還自嘲：「一路跑，條路同感情一樣好暢順，因為沒有人，肥過架電單車，慢慢向巴士出發，都好，巴士起碼有人追。」

隨後邀男觀眾上台互動，迫男觀眾跪地求婚及唱《極速》娛賓，場面爆笑。阿正又擺好友Hillary上枱，大爆對方與洪卓立分手時，上了她家中哭訴，自己亦差點陪喊，建議一起租屋住，她說：「Hillary聽完即時揈開我隻手話『唔使』，她好快又會拍拖，這件事我講了兩晚，終於能講給她聽。」

阿正開騷特別安排環節與母同樂，和「正媽」一起在台上跳廣場舞，還大爆母親IG名是「正媽Love浩然」，浩然不是「正爸」的名字，而是藝人黃浩然。之後輪到「6膠」Jeffrey上台掀高潮，2人玩友誼大測試，大講有味笑話，阿正要求Jeffrey答錯問題，就要「焚城」她，Jeffrey即配合解開皮帶，笑稱未開水喉，被罰公主抱又笑言：「好彩孭開嗰啲都重！」

阿正見Jeffrey脫下外套，騷麒麟臂獻唱《第一個迷》，即表示要先冲涼，還大爆褲頭鬆開的Jeffrey，露出灰色底褲邊。另一高潮是阿正落台與觀眾玩包剪揼，猜輸被劃花臉，她選中Anson Lo玩，Anson Lo更刻意輸給阿正，大方任畫花面，向阿正高呼「蹂躪我！」獲阿正在臉上簽名。

阿正騷後受訪表示，首次開騷仍有進步空間，給予自己8分，指開騷時很大壓力，怕影衰啟蒙老師森美及急急子，經常爆喊。她形容今次邀得Jeremy、Edan（呂爵安）及Jeffrey是「兩個靚仔、三個朋友」，她笑道：「什麼主題都未想，就先想嘉賓，有什麼好得過自肥？憑這3位嘉賓，才有毅力捱到今時今日。」

她直言劃花Anson Lo塊面有點驚，沒想到表明出剪，對方卻調皮刻意猜輸，她說：「我和他未單獨合作過，第一日開騷見他送花籃，覺得他是Sweet Boy，我不想落筆，但他想我蹂躪他，只是應他要求。」

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（即時娛樂）