《造星V》KC是非纏身後首現身拒受訪 Tsoul代還原藐爆真相 (16:20)

《全民造星V》的香胤宅（Lyman）、田曜誠（Tsoul）、 KC（黃家灝）昨晚（3日）為《西九音樂節》擔任表演嘉賓，爆出是非的KC演出後火速落台離開，拒絕接受傳媒訪問，連完騷大合照都沒有影。

Lyman與Tsoul受訪時表示，為演出籌備了近2個月，Tsoul扭傷右腳3條韌帶，需負傷上陣演出。Tsoul的期間限定拍檔KC鬧出三角戀，又被指在早前活動藐爆Anson Lo（盧瀚霆），問到有沒有擔心影響共同發展？Tsoul說：「不會有影響，他的感情事我不清楚，是2個人的事。（傳KC偷食，是3個人的事？）是嗎？我不知道。不過我有慰問他的情緒狀態，給他一些時間，而我跟他排舞、傾談時，他都是正常的。」

Tsoul又澄清Anson Lo與KC相識多年，早前兩人在記者會上，以眼神交流，續說：「我真的要還原真相，他們站在前後排影相，簡單地用眼神打招呼。（覺得是非令KC形象變差？）這個我不評論，我不是他，不敢亂說話。」

Lyman被問與KC是否相熟？他直言不熟，彼此很少見面：「我們是拉丁舞和現代舞的距離。（不是跟KC一起上戲劇班？）不是，他沒有上課。我和Tsoul主動向公司要求上戲劇班的。」問Lyman與Tsoul銳意攻演藝學院表演，有沒有預KC一份？Lyman直言：「我要問他想不想做。」有傳KC被公司雪藏，Tsoul代否認，指公司沒有雪藏這回事：「公司沒有雪櫃。」

（即時娛樂）