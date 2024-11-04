《我談》奪倫敦東亞電影節最佳影片 吳君如領獎緊張出汗　 (17:08)

由吳君如、張天賦（MC）和鄧麗欣等合演的電影《我談的那場戀愛》，最近衝出香港，再度在國際影展得到肯定！電影早前入圍第9屆倫敦東亞電影節（The 9th London East Asia Film Festival）競賽單元，在10部入圍電影中脫穎而出，贏得最佳影片殊榮。

英國時間11月3日，身穿黑色晚裝長褲的吳君如，在陳可辛和愛女陳是知（Jillian）陪同下，出席電影節閉幕禮暨頒獎禮。評審宣讀《我談的那場戀愛》贏得最佳影片後，君如代表電影台前幕後上台領獎，難掩興奮心情的她，先用英語表示自己緊張到心跳兼出汗，再以廣東話讀出監製陳慶嘉和導演何妙祺的感言：「我們相信笑聲、感動和對人性善良嘅追求是世界性嘅，愛情同夢想，都係相信就係真，感謝所有觀眾、倫敦嘅觀眾支持同喜愛。」最後再用英語向多位評審以及電影節表達謝意。

君如從影展主席田惠晶手上接過獎座，她高舉獎項開心大呼：「我哋贏咗喇！10部戲！可以贏呀！好興奮呀！」君如多年拍檔兼老友任達華亦亮相典禮，並向她送上擁抱以示祝賀，他除了獲頒發終身成就獎（Lifetime Achievement Award），其主演的《紅豆》亦是電影節閉幕影片。

本屆倫敦東亞電影節競賽單元評審團對《我談的那場戀愛》讚譽有加，他們表示：「《我談的那場戀愛》是一部非凡的影片，由充滿活力的吳君如傾情演出，表現感人至深。評審團頒發此獎項，是為了表彰導演何妙祺這部現代故事中，所揭示的深刻真理，故事探討社會、科技、衰老、失落，以及人類聯繫的複雜與重要性。」

君如已在開幕禮上獲頒發今屆影展的榮譽獎（Honorary Award），當時她便在台上感恩自己今年「三喜臨門」，繼第44屆夏威夷國際電影節獲頒「焦點香港影人」大獎後，再憑《我談的那場戀愛》入圍金馬影后，然後獲得今次影展肯定，對她而言意義非凡。

（即時娛樂）