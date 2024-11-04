蒙嘉慧自揭追看《花姐ERROR遊》 對保錡金句感深刻 (18:05)

ViuTV全新節目《呢度住吓 嗰度住吓》今晚（4日）首播，節目逢周一至周五晚上10時30分播放。近年經常「住吓香港、住吓福岡」的蒙嘉慧（Yoyo），今次偕吳保錡（保錡）及陳海寧（Isabella）探索福岡，2人會跟著蒙嘉慧的腳印，感受Yoyo眼中福岡最宜居、最自在的生活模式，體驗令人夢寐以求「呢度住吓、嗰度住吓」的逍遙境界。

今晚（4日）播出首集，蒙嘉慧指自己從電視上認識保錡：「我係睇電視節目《花姐ERROR遊》，最記得佢成日講個句係『唯快不破！』，呢下我係幾鐘意，4個人嘅組合我覺得幾得意，當時我記得我睇得好開心，每晚返屋企就係想睇佢個節目，有時人生有呢啲娛樂就好開心，唔需要咁認真。」

Yoyo笑談自己與Isabella的相識經歷：「Dee姐（Isabella）我係經我老公（鄭伊健）識嘅，我記得第一印象佢係一個好得意嘅女仔，同埋好為食，我已經唔係食得少嘢，但我係輸比佢嘅！」

Isabella分享跟Yoyo結緣經過：「有2次去日本玩，Yoyo帶我周圍食嘢同遊覽，佢完全超乎我想像咁鐘意食嘢，佢畀好多意見我，我Feel到佢係個好識為自己安排，同埋好tough嘅女仔。」保錡笑問Isabella：「咁食完之後有咩搲到啊? 淨係搲到嘢食? 做娛樂圈最緊要搲到機會啊！」Isabella感慨：「唔係㗎，我覺得機會呢啲嘢，有就有，無就無㗎啦。」

Yoyo分享現在少打羽毛球，但喜愛學劍道，首集Yoyo帶領Isabella和保錡學劍道，與當地師生交流切磋，場面有趣。

（即時娛樂）