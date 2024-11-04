中年3｜Square前成員趙浚承美色唱功兼備 周國豐封黃博為「女大魔王」 (17:57)

《中年好聲音3》昨晚（3日）播出一集，戰况激烈，3位5燈及8位4燈唱將順利誕生，分別有5燈的陳威、尤志豪、張與辰，以及4燈的侯靜伊、區瑞明、趙浚承、錦榮、黃博、范俏斐、嚴志恒、許國燊。講到焦點選手，被周國豐稱為「男女大魔王」的張與辰和黃博，表現亮眼。

39歲創作歌手兼音樂製作人張與辰，來自馬來西亞，獻唱《祝君好》獲得5燈亮麗成績，張佳添看好張與辰是黑馬並激讚：「你唱到咁做乜鬼幕後呀？做幕前啦，你絕對係黑馬，之後好好揀歌，好好發揮，showcase埋普通話歌，廣東歌、普通話歌都唱得好，你幾乎係無敵！」海兒聞言附和讚他擁有超群歌唱技巧；伍仲衡則提醒張與辰要小心運用「哭腔」：「你嘅武器可能害咗你，唔好為哭而哭。」

36歲專題主編黃博獻唱《先哭為敬》，曾因外形遭批評不配做歌手的她感觸流淚，肥媽大讚其聲線和力量感，周國豐直言是其香港區賽區中最喜歡的演出：「你嘅聲音生命力好強，可塑性好高。」張佳添讚黃博演繹方式擁有個人風格：「同鄭欣宜感覺好唔同，雖然略有瑕疵，但4盞燈好justify到你嘅表現。」

曾以男子組合Square出道的38歲趙浚承，現為商人、於內地從事球場經營，2015年參加內地歌唱比賽《星光大道》奪得季軍；相隔9年重踏舞台，趙浚承獻唱《唯一》獲周國豐大讚台型十足，更笑言：「你唔係淨靠美色，你係好少數地有美色之餘，唱功係完全合格。」肥媽則指他選歌難度高，一度替他擔心：「你知唔知你令我哋啲女士好擔心，死啦走唔走音，唔好揀啲咁難嘅歌喇！」對於僅欠張佳添一盞燈，張佳添狠批趙浚承大部分假音「唱得唔好」：「學佢哋講下次揀番難度低啲，你咁嘅台型，你可以係一個巨星嚟。」

36歲發燒碟歌手侯靜伊，自2019年開始自資推出首隻黑膠碟後，笑言踏上一條不歸路；伍仲衡指賽前與對方聊天，才得知她曾與海俊傑為其網上live show擔任嘉賓：「你進步咗好多，呢盞燈係畀你嘅進步分。」海兒指歌曲難度極高，能夠唱出水準表現不錯；周國豐笑言曾為《執迷不悔》命名做「凶多吉少」，但侯靜伊版本讓他喜出望外，大讚音樂感強。

（即時娛樂）