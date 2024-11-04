趙露思孖劉宇寧二度合作 《珠簾玉幕》CP熱度稱王 (17:50)

改編自談天音小說《崑山玉前傳》，由趙露思和劉宇寧二度拍檔的年度古裝大劇《珠簾玉幕》，未開播便坐收500萬人次預約觀看，劇集更在短短24小時佔16個熱搜，《珠簾玉幕》現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以隨時收看。

《珠簾玉幕》講述合浦採珠少女端午（趙露思飾），為了不受凌辱拒當性奴，排除萬難逃出吃人的珠場後，先後邂逅西域商人燕子京（劉宇寧飾）和謙君子張晉然（唐曉天飾），她決定加入燕氏商隊西行經商，卻意外揭開自己身世，更捲入燕子京復仇謎局！端午遭遇至親離世、摯愛背叛後，改名「蘇幕遮」勇闖揚州，最終憑智慧和勇氣，成為一代女商人，並與燕子京攜手共對疾風驟雨、長相廝守。

繼劇集《長歌行》後，趙露思和劉宇寧迎來二度合作，讓無數粉絲興奮。趙露思近日在發布會上透露，年前為調整狀態而長達6、7個月沒拍戲，當時她收到《珠簾玉幕》劇本後，認為自己和端午處境很相似，決定接拍。

劇中她從落難少女，逆襲成一代商人，她形容角色與一般女主角大為不同，更藉端午一角鼓勵女性自愛：「端午不太像其他戲的女主角，有主角光環，她經歷無數失敗和奮鬥，才能得到自己想要的；女生總渴望成為別人眼中的自己，但對端午來說，活著已經很艱難，所以大家不要太在意別人的看法，希望所有女生，都能夠活在自己的眼光裏。」

（即時娛樂）