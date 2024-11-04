《寄了》辦業界友好場 Marf孖Sheena化身學生謝票 陳果變訓導主任 (18:25)

「首部劇情電影計劃」《寄了一整個春天》（原名《風景線》），將於11月21日上映。電影由新晉導演葉鈺瀛自編自導，由陳果監製，並由COLLAR的邱彥筒（Marf）、新演員陳書昕（Sheena）、張毓軒（Shin）、加上栢天男及「豹嫂」胡蓓蔚等合演，《寄》昨天（3日）舉行業界友好場，更於映後上演了鬥快除內褲遊戲，現場氣氛高漲！

昨日《寄》的業界友好場映後有監製陳果、葉鈺瀛、編劇施玲玲及兩位女主角Marf和Sheena映後到場分享，兩位女主角穿上戲中校服現身，陳果化身訓導主任拿鐵間尺進場。

因為現場都是台前幕後好友，開始分享前先進行搞笑遊戲，邀請現場6位友好鬥快除底褲！6位不論男女玩得投入，現場歡呼聲不斷！遊戲過後2位演員分享拍攝感受，被問及有一場兩個要鬧交甚至近乎動武場口，Marf笑言甫開始有難度：「我跟Sheena圍讀時，其實還未太熟悉，很怕會打痛對方，排戲時就住就住，但到拍攝那一場時，我們已跟戲中感情一樣，我覺得我們拍完都幾爽。」Sheena笑言去到最後時，已成好友了：「之前圍讀排戲時，我們很小心；但去到拍攝那一場時已friend，所以也出盡力去打對方，真的很痛，其實只拍了一take就OK。」

導演何爵天看畢電影後表示：「很高興見到這麼多新演員都演得很好。」更提到觀眾要特別留意本片的配樂和主題曲。商台DJ謝茜嘉更表示驚喜：「看完電影好驚喜，賣底褲這橋段只是包裝，其實導演想講口吃、或是有口難言的人，想探討他們的世界是如何。感謝導演這麼有心，為香港人拍了這一套電影。」

小薯茄的程人富和麗英亦於映後對電影讚賞不斷，程人富表示：「Marf做得好好，第一次拍電影就這麼大挑戰，很驚喜。電影的議題也很大膽，但導演處理得很好，這是一套很適合香港觀眾去看的電影。」麗英亦看得很投入：「導演邀請了很多新演員，他們都做得很好，我看得很投入，希望大家多多支持新演員。」

（即時娛樂）