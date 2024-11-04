林鈺洧單身 跟馬清揚冇聯絡 雷莊兒留港發展 獲ViuTV招手 (18:41)

林鈺洧表示若拍拖會告訴爸爸，但她跟爸爸甚少聯絡，對方日前回港，她也是看報道才得知。（柯美攝）

2位前港姐冠軍林鈺洧和雷莊兒，今天（4日）聯同無綫小生朱敏瀚、孔德賢和林正鋒，到啟德商場出席《時尚作品快閃店》開幕活動。

林鈺洧爸爸林俊賢日前出席活動時，直言介意她與馬清揚發展「父女戀」，她說：「爸爸沒留意香港的新聞，我之前已否認戀情，與對方已沒有聯絡，目前單身，亦沒有追求者。（爸爸提醒不要搞出大頭佛？）我不明是什麼意思，大家問他好了，他從來不理我的感情事。（爸爸意見會否影響找伴侶年齡？）我沒想這些，現在想專心工作。」

林鈺洧表示若拍拖會告訴爸爸，但她跟爸爸甚少聯絡，對方日前回港，她也是看報道才得知。爸爸早前生日，她亦未有機會和爸爸食飯慶祝，只傳短信道賀。她自爆之前停泊在馬清揚家門外的是二手車，非報道所指名車：「架車還要供，揸車為方便工作。明年要驗車，希望今年台慶抽到架車，就可以省回驗車費。」

雷莊兒表示會留港發展，正物色經理人，對方最重要了解她，除行Catwalk外，她還想唱歌和拍戲。問到無綫有否向她招手？她說：「沒有，反而ViuTv接觸過我，但我與環球小姐有1年合約，要睇主辦機構決定。」她透露有意在港開班授行Catwalk和選美心得。

朱敏瀚自爆有個「救救朱敏瀚」群組，成員有張振朗和周嘉洛，專為他衣著提供意見。問到緋聞女友陳曉華可在群組內？他表示沒有，但可以考慮加入對方，平時他也會向陳瀅和王灝兒請教穿衣心得。

問到在群組內有否談及感情事？他說：「大家只講工作，將工作做好，所有事都會好，包括友情和家人，很開心生命中遇到兩位好朋友。」提到周嘉洛最近在社交平台曬半裸騷肌照，他大讚對方身材好：「他禾稈冚珍珠，好勤力操練，做很多運動，我們去旅行時，他一起身就做掌上壓。」

（即時娛樂）