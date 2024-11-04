鏡粉攻佔叱咤記招 姜糖神徒各據有利位置 姜濤Ian對男歌手獎平常心 (19:42)

MIRROR、 ERROR、林家謙、MC張天賦﹑李幸倪﹑陳蕾﹑Dear Jane﹑魏浚笙﹑馮允謙﹑Serrini等共164位歌手，今天（4日）到昂坪市集，出席「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會，今年亦是歷來最多歌手出席的一次，歌手們悉心打扮，當中以Jeffrey托布造型最為突出。

現場聚集近千粉絲，差不多所有位置都是MIRROR成員粉絲佔據，當中早半個月紮營霸位的「姜糖」（粉絲暱稱）佔了多個據地，而「神徒」（粉絲暱稱）亦不輸陣，佔領對正舞台中間位置及近舞台邊位置，2人離開前特別留守到最後，向粉絲打招呼道謝，而各大熱男歌手表明對獎項抱平常心，當中只有馮允謙（Jay Fung）有信心奪獎。

MIRROR全員到場，預告已度定期全員出席頒獎禮，問可有奇招拉票？隊長楊樂文（Lokman）笑稱已買了類似頒獎禮標誌戒指戴在手，他說：「一定係我哋攞啦，獎未拎我先拎，個信心喺度。」

早前Anson Lo表明對男歌手獎抱平常心，稱今年不用奇招，但否認覺得自己必攞，他說：「都唔係玩佛系，大家鍾意投邊個就投邊個，我就唔會投票。」姜濤亦表示男歌手獎抱平常心，而對「我最喜愛男歌手獎」更加抱平常心，記性有點差而忘記拿了幾多年，陳卓賢（Ian）同樣沒有想過怎拉票，Ian指獎項是Bonus，得到賞識，獲投下神聖一票已開心，但首先要做好自己。

日前林明禎在澳門直播唱歌被煞車聲嚇窒，呂爵安（Edan）否認背後男人聲是自己，但有向對方了解過，以他所知是工作人員的聲音，他說：「我有留意報道，都覺得幾好笑，我正開工拍劇十分忙碌，覺得大家捕風捉影太敏感，我平時也沒有接她放工，多謝關心。」

（即時娛樂）