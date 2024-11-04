叱咤記招｜李幸倪未視陳凱詠為勁敵 預告頒獎禮戰衣勁靚勁型 (22:01)

李幸倪（Gin Lee）今日與泳兒及一眾師弟師妹出席「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會，Gin Lee暫時有3首冠軍歌，於歌手當中名列前茅。她指今年已盡力，與同事努力了一整年，如得獎會很開心。她說：「我沒有特別去想是否有機會得獎，不過信心一定要有。」他透露還有不少於一首新歌準備派台，盡全力衝到最後一刻。會否視有兩首冠軍歌的陳凱詠（JACE）為奪金勁敵？她說：「JACE都付出了很多努力，真的希望她有好成績，如果她得獎我都開心，我們以前是同事，有時都有聯絡傾偈。」對於頒獎禮戰衣，她笑道：「還未準備，不過點樣都勁㗎啦！一係勁靚、一係勁型，其實我除了身材都很有才華的。」

JACE表示成為獨立歌手成績理想也感到很開心，她說：「本身沒有留意，但身邊的人都總為我緊張，大家好似覺得我好辛苦，都叫我畀心機，不知是否見我一個人，所以特別鼓勵。」可有信心奪女歌手金獎？她即道：「梗係冇啦！」她強調絕對不敢超越Gin Lee，創作歌曲時亦沒有想過要得到什麼成績，也擔心過創作的歌太任性，看到播放量及成績都理想，已經很開心：「今年還有一首歌未出，這首歌很表達到今年的心情，很心急想快些給大家聽，講真我不恨攞獎，有啲驚，好似今年攞完，下年就要有這些成績，會令我好緊張。」

（即時娛樂）