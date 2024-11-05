得寵先生｜鄭丹瑞點名讚廖子妤超班演出 馮允謙Amy阿正逗旦哥唱Rap (12:02)

寰亞電影製作有限公司、天下一電影製作有限公司、香港電影發展基金出品《得寵先生》，將於11月7日亮相「HKAFF香港亞洲電影節2024」，並於11月28日正式上映。

男主角鄭丹瑞（旦哥）破天荒飾演火爆廢老，與戲中女兒廖子妤吵吵鬧鬧，旦哥點名她有120分超班演出。首次拍電影的馮允謙（Jay）「薯look」造型，與愛心爆棚的狗義工盧慧敏（Amy)演情侶，還有飾演Amy閨密的動物醫生黃正宜（阿正）。電影將於11月9日於英皇戲院（康城）舉行兩場「狗狗友善電影放映會」，旦哥和Amy現身分享。

早前一眾台前幕後和狗演員們，舉行開鏡拜神儀式，風趣幽默的旦哥與一眾年輕演員打成一片。廖子妤爆料在拍攝現場播旦哥其中一首名曲《留給最愛的說話》，她笑說：「一播讀白『濕滑嘅司機 粗心大意嘅馬路』，旦哥就會問我哋『係咪想聽Live？唔做！』我哋好期待佢現場演繹，但佢又唔肯。」Jay說：「旦哥好鍾意聽Jazz，等埋位就唱，我好想同佢Jam歌。」

Jay說：「我知道旦哥出過歌，聽講係香港第一代Rapper！」旦哥1993年推出歌曲《那夜我替女兒「R」背脊》，街知巷聞。旦哥說：「我查過Rapper意思，即係『數白欖』，我係第一代『數白欖』，你哋摩登啲咪叫Rapper囉！『那夜我替女兒R背脊⋯⋯』我用羅文、鄭少秋腔，『R得佢舒服⋯⋯』」在旁阿正爆笑，旦哥歌興被打斷，扮生氣對她說：「你再笑就無面畀！」

阿正發揮主持本色，訪問各人對前輩旦哥合作學到的東西和優點，廖子妤大讚戲中爸爸旦哥：「高、靚仔、好脾氣、好肯教新人、成日請我哋飲咖啡，太多優點，我真係唔想離個劇組！」旦哥笑說：「你數緊MIRROR？我係第13人？」廖子妤強調是真心話：「同旦哥合作大壓力，但又好易入戲，佢真係畀到我『爸爸』嘅感覺，我哋有幾場戲一見面就要面左左，戲中父女關係有啲似我真實故事，好容易投射到。剛才拍嗰場，喊到不得了，多謝旦哥。」旦哥說：「佢投入到，我希望佢有80分，結果佢做到120分。」旦哥對廖子妤很高評價。

風趣的旦哥扮惡樣，說：「呢部戲將真實嘅鄭丹瑞顯露出嚟，躁狂啦，郁啲就鬧人，你哋覺得好，其實係假嘅。將自己好多真實一面挖出嚟，好赤裸，但好好，可以試一次咁樣做。好難得今時今日遇到好劇本，我亦最開心遇到新導演，過去幾十年，好多人幫我，好多貴人。去到今日我覺得係時候幫得上、有需要我，尤其是電影，我就去幫。最重要一件事：我對狗有敏感，而我竟然同狗狗拍咗一部電影，建立咗好好關係，呢個係一個好大挑戰，好好玩！」

阿正揚言爸爸是旦哥的鐵粉，她說：「我𠵱家企喺旦哥隔籬好光榮，Hello Daddy媽咪！最緊張同旦哥有一場嗌交戲，劇情我同Amy懷疑旦哥落毒害啲狗，然後我哋對罵，期間Amy同旦哥嗌交我就夾喺中間。大家都睇到身高差，我對佢哋毫無威脅，所以有啲插科打諢嘅感覺。」她本色演出，為嚴肅的劇情增添不少歡樂。

本身很喜愛動物的Amy坦言特別開心，說：「我最感恩係可以同有經驗演員合作，學到好多嘢，拍攝、待人接物、處事、處理自己情緒。」廖子妤鼓勵她：「你做得好好！」Jay說：「最難忘有一場戲我哋同Amy要搬運鐵欄，旦哥就問我一條IQ題，𠵱家唔劇透住，但好好笑，好開心。」Amy爆料：「最搞笑場戲拍完，到𠵱家，Jay仲未明白IQ題嘅答案。」

第一次拍電影的Jay表示又緊張又興奮，他說：「今次第一次拍電影，感覺比我預料中好，雖然我唔係好多戲分，但都會無得瞓覺和好大壓力。我同Amy對手戲較多，同佢合作好舒服，佢無嫌我做得唔夠好，仲成日鼓勵我，多謝Amy。」Amy受寵若驚：「我點會嫌你呀？」

（即時娛樂）