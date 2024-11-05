陳百祥回應明星足球隊「分家」傳聞 否認跟阿倫志偉不和 (12:26)

阿叻否認跟志偉和阿倫不和，組「精裝明星足球隊」前，亦跟2人提及過，認為另組一隊球隊好正常。（資料圖片）

陳百祥（阿叻）是「香港明星足球隊」成員之一，最近另組「精裝明星足球隊」，找來馬國明、林文龍和洪天明等人加入，惹來不少揣測，有指他與好友曾志偉和譚詠麟（阿倫）不和，故另起爐灶。

阿叻和黃杏秀昨晚出席《2024 EYT好友會聯歡晚會》，他否認跟志偉和阿倫不和，組「精裝明星足球隊」前，亦跟2人提及過，認為另組一隊球隊好正常，他說：「香港明星足球隊於1986年成立，我36歲開始踢，踢了38年，現在74歲，是時候要換新人落場踢。我現在一星期4日練波，但他們一星期只練一日，我不夠喉，我不可以要求踢了38年的隊員，跟我一樣上場踢足90分鐘，所以要找較後生的組隊，我揀了沒踢香港明星足球隊的林文龍和退休球星加入，梁漢文、洪天明和馬國明就兩邊踢。（會否出現搶人？）不會。」

阿叻否認離開「香港明星足球隊」，他說：「我會踢，但我踢了自己那隊，哪有時間踢其他？內地很多地方邀請兩隊去作賽，所以不存在爭波踢，只有推。我跟阿倫講合久必分，分久必合，一定有大家不同要求，他和志偉仍是喜歡錢，他仍在巡迴演唱，志偉就在無綫當總經理，但我已退休，只有踢波。

（3人有沒有不咬弦？）完全沒有，有什麼不咬弦？只是不一起踢波。（成立之前有否跟他們傾過？）不用傾，但有跟他們講聲，他們沒有意見，其實好正常，大家要的東西不同。（兩隊整場友誼賽？）怎可能？他們年紀那麼大，我隊最年輕25歲，就算馬國明和林文龍都比他們後生，是馬國明跟羅家英的比較，梁漢文和林文龍的年紀和志偉阿倫比較。」

（即時娛樂）