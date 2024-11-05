黑色月光｜楊茜堯被讚全能型視后：奸又得正義又得 (13:12)

無綫台慶劇《黑色月光》昨晚（4日）劇情講述余滿月Moon姐（楊茜堯飾），為了令仇人蔣基俊（馬志威飾）盡快跌入圈套，以債務威脅蔣基俊跟班Barry（馬貫東飾）助攻。

昨晚Moon姐迎戰Barry，在近乎2分鐘的場口楊茜堯雖然只有四句對白，「你想點」、「你唔係諗住同蔣基俊講呀嘛？」、「你係咪傻架？」等；但楊茜堯憑「連環眼神殺」及視后級「表情包」，配以漸進式「奸險冷笑」再到「大聲勝利恥笑」，還有側頭及擰轉面大笑等動作神配合，成功展現了深藏不露、諗計仔應付、盛怒、勝券在握、奸險、狠毒、以賴皮抵制賴皮等多重情緒，最後以一個極度不易話為的精神面貌吐出一句：「其實我份人好易話為㗎咋」，令場口張力十足，不過當不用面對壞人，楊茜堯的表情即大不同，如對親妹曦晨（黃翠如飾）總是一臉憐愛，開心時候眼神更帶笑意。

另一焦點場口，是卓慧雲（林夏薇飾）因賭錢輸掉巨款，被逼以價值7位數的限量版名牌手袋套現，結果在出席名流社交公開場合時被發現「背假包」，最終獲Moon姐出手解圍。

該幕還是《法證先鋒VI：倖存者的救贖》主角之一Nana（蔣祖曼飾），以名模身分現身宴會的天橋上大行Catwalk，當中某些鏡頭，蔣祖曼與林夏薇及文雪兒同場，獲網民感驚喜。而蔣祖曼亮相場口時間、扣除楊茜堯及林夏薇的特寫鏡頭，前後只有約16秒，但這16秒鏡頭足足拍了大半個晚上。

蔣祖曼受訪時表示專誠到《黑色月光》劇組拍攝相關客串鏡頭，她笑言很興奮：「咁啱《法證》同《黑色月光》同一時間開工，但嗰日我淨係開《黑色月光》，所以唔係剪接，我係直接進入《黑色月光》劇組，見到楊茜堯同薇薇超開心。呢場戲好犀利，我人生未見過6部機一齊拍咁大場面，好犀利。同埋令我覺得Nana呢個角色圓滿咗，因為佢喺《法證》度冇乜實質行過天橋，咁《黑色月光》就彌補佢呢個缺口。」

（即時娛樂）