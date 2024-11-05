小學遊學團爆急性腸胃炎 呂慧儀10歲兒子中招兼發燒 入院打止嘔針 (14:05)

屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學一個遊學團本月初到佛山和廣州後爆發急性腸胃炎，26名學童受影響，全團共有116名學生及12名教師。衛生防護中心表示，爆發可能由人傳人或環境污染引致，中心正繼續調查。

原來呂慧儀的10歲兒子Anton，也就讀該小學，也有參加遊學團。呂慧儀在Ig限時動態貼出家長群組對話截圖，並留言：「單在家長group看不見學校查實的人數，家長group內已有不少於30個同學嘔及發燒，也有不只兩個同學到醫院求醫打止嘔針，請問學校報的數據有根據嗎？部分家長亦沒有收到學校電話，查問小朋友的病情如何，包括我。

這個交流團是學校強制參加的，那後續的處理方法如何呢？星期六晚起，陸續有小朋友發病，直到今天，仍有小朋友開始發燒嘔吐，如果今天開始病，學校沒有及時處理，可能影響全校的小朋友，那怎麼辦呢？#反應速度 #必須要快 #阻止病毒傳播 #保障小孩健康」。

之後呂慧儀再在Ig限時動態貼另一則對話截圖：「星期六回港，已經兩天，學校能出通告問一下病了的同學情況怎樣，返到學校的同學有突發情況嗎？有些今天返學之後再發病的，有了解一下並提醒各小朋友注意加強衛生意識嗎？ 我充滿疑問，並在照顧去了醫院打針食藥病假最少兩天的孩子，確實很想知，交流團的爆發是發生什麼事？」

呂慧儀透過信息回覆《明報》查問，她表示兒子Anton也有腸胃炎兼發燒，她表示：「去咗醫院睇醫生，呢兩日都無返學，今日退咗燒好啲喇，遊學團係強制嘅應該都差唔多120個同學去。（兒子）返香港當晚已經肚痛，第二日嘔咗幾次，入院打咗止嘔針，燒咗兩日今日退咗燒喇。

學校今朝7點幾出通告講返新聞，已經睇到嘅資訊，直到剛剛中午先再出通告，講返學校點處理同清潔消毒，小朋友辛苦啲，人仔細細咁嘔法，見到都覺得辛苦。」

呂慧儀續表示：「有家長話學校校務處打電話嚟，話衛生署叫佢哋抽幾個小朋友去留便便化驗，但係要星期三先去診所，我諗星期三應該好返咩都驗唔到了，所以家長群裏面好多無奈同疑慮，星期一有大半班同學冇返學，學校都等到星期二中午先有通告。

如果真係傳染病，的確係要快啲嘅反應，先至可以阻止傳播，同埋好彩大部份家長都自己留意小朋友情況，帶佢哋睇醫生，喺屋企休息，學校咁密集嘅地方，反應要快啲先可以確保小朋友安全，不過呢啲都要等啲專家去查證，我哋做家長淨係想小朋友們快啲好返，返到學校會係一個安全嘅地方。」

（即時娛樂）