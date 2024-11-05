胡定欣對《巾幗4》收視滿意 黎耀祥嘆生意難做：幾驚得10幾點 (18:13)

黎耀祥、胡定欣、陳曉華、羅天宇、陳楨怡、蕭正楠等，今天（5日）到荃灣宣傳無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，黎耀祥及胡定欣獲安排坐黃包車出場，玩遊戲時羅天宇及蕭正楠化身車伕鬥快拉車，該劇播出首周成為黃金時段收視冠軍、首7日跨平台收視24.8點、觀眾人數161萬。

黎耀祥及胡定欣對收視大感滿意，希望能繼續保持，黎說：「𠵱家生意難做，唔係以前咁嘅時勢，幾驚得10幾點，多謝大家支持。」他認為劇情有追看性，透露劇中與胡定欣的感情會愈來愈濃烈，2人在劇中一幕瞓棺材戲，胡定欣指拍攝時空間很少，本身拍劇已有瞓棺材經驗，故不太介意，她說：「有利市收嘛！棺材只係道具。」她表示最開心是早睡的嫲嫲也捧場，她說：「見到嫲嫲望住我嘅眼神好開心，同我講食完晚餐瞓一陣，再起身睇劇，亦都有讚，令我好安慰。」

陳曉華與羅天宇劇中玩風一幕成為熱話，她投訴羅天宇在劇中除了和她玩，還和陳楨怡玩，問可曾試過遇上男人一橋兩用？她說：「我估不論男或女，無論如何都會，其實我都會，識朋友嘅開場白都係差唔多。」談到緋聞男友朱敏瀚聯同周嘉洛及張振朗，開設「救救朱敏瀚」群組，助朱敏瀚解決衣著問題，陳曉華則道：「唔知道係乜嘢，我唔救人嘅，見死不救，想有人幫我先。（要求加入群組？）可唔可以搵定欣？即刻同佢開番個先。」

（即時娛樂）